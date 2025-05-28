İş dünyası, 'Türkiye-İspanya JETCO 3. Dönem Toplantısı'nda stratejik sektörlerde işbirliklerine odaklanacak

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye- İspanya Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) 3. Dönem Toplantısı'nda, iki ülke arasında stratejik sektörlerde işbirliğini derinleştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Türkiye ve İspanya arasındaki köklü bağlar son yıllarda siyasetten ekonomiye, savunma sanayisinden turizme kadar geniş bir yelpazede ivmeleniyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Mayıs'ta İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul ettiği görüşmede de bölgesel ve küresel konular ele alınmış, iki ülkenin savunma sanayi ve ulaştırma başta olmak üzere birçok alandaki ortaklığını ilerletmeye yönelik gayretleri ifade edilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen yıl haziran ayında Madrid'de gerçekleştirilen Türkiye-İspanya 8. Hükümetler Arası Zirvesi kapsamındaki ziyaretinde de iki ülke işbirliğinde, savunma sanayisinin önemini vurgulamıştı.

Yürütülen bu üst düzey temasların yanı sıra, iki ülke iş insanları da ortaklığın çeşitli sektörlerde artırılmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda halihazırda Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonuyla genel nitelikli bir ticaret heyeti, Madrid'de bulunuyor.

Öte yandan, Türkiye-İspanya JETCO 3. Dönem Toplantısı'nın, yarın İstanbul'da gerçekleştirilmesi bekleniyor. İki ülke iş dünyası temsilcilerini bir araya getirecek toplantıya, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İspanya Ekonomi, Ticaret ve Şirketler Bakanı Carlos Cuerpo'nun başkanlık etmesi öngörülüyor.

Ticaret hacminde hedef: 25 milyar avro

Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı 2020'de 5,8 milyar avro seviyelerindeyken, 2024'te 9 milyar avro oldu. Bu dönemde Türkiye'nin ithalatı da 4,4 milyar avrodan, 8,7 milyar avro seviyesine yükseldi. Böylece iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, geçen yıl 17,7 milyar avro olarak hesaplandı.

Bu yılın ilk çeyreğinde Türkiye'nin İspanya'ya ihracatı 2,4 milyar avro, bu ülkenden ithalatı ise 2,1 milyar avroyu buldu. İki ülkenin, 25 milyar avroluk ticaret hacmi hedefi bulunuyor.

Türkiye'ye 2024'te rekor sayıda İspanyol turist geldi

Gelişen bu ticari ve diplomatik ilişkiler sonrası, Türkiye'ye gelen İspanyol turist sayısında da artış yaşandı. İspanyol turist sayısı 2019'da 257 bin 342 iken, Kovid-19 salgının etkisiyle bu sayı 2020'de 54 bin 381'e geriledi.

Son yıllarda bu alanda düzenli artış görülürken 2021'de 104 bin 848, 2022'de 298 bin 165, 2023'te 324 bin 690 İspanyol turist Türkiye'ye geldi. İspanyol turist sayısı 2024'te ise 382 bin 896 ile rekor seviyeye ulaştı.

"İspanya, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Avrupa ülkelerinin başında"

DEİK Türkiye-İspanya İş Konseyi Başkanı Ebru Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin, istikrarlı bir büyüme gösterdiğini söyledi. İspanya'da Türk ürünlerine ilişkin olumlu bir algı olduğunu aktaran Özdemir, "Bu büyük bir avantaj. Özellikle otomotiv, tekstil ve çelik endüstrisinde Türk firmaları öne çıkıyor. Türkiye'de ise 700'ün üzerinde İspanyol sermayeli firma bulunuyor. İspanya, Türkiye'ye en fazla yatırım yapan Avrupa ülkelerinin başında yer alıyor." dedi.

İspanya'nın ise özellikle yeşil enerji ve bilişim teknolojileri gibi yenilikçi alanlarda Türk firmalarına önemli işbirliği fırsatları sunduğuna dikkati çeken Özdemir, iki ülkenin Akdeniz bölgesinde altyapı, enerji, savunma, dijital dönüşüm ve turizm gibi stratejik alanlardaki ortak projelerinin büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Ortak projelerin, her iki ülkenin küresel rekabet gücünü artırmasına olanak sağladığını işaret eden Özdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Türk ve İspanyol müteahhitlik firmalarının, hem Akdeniz bölgesinde hem de Afrika ve Latin Amerika başta olmak üzere üçüncü ülkelerde işbirliği imkanları var. Ayrıca halihazırda KOBİ'lerin dijitalleşmesi ve girişimci ekosistemlerinin entegrasyonu konularında, ortak projeler yürütülüyor. Türkiye'nin oyun sektörü ve elektronik ticaret alanındaki başarısı, İspanyol yatırımcıların ilgisini çekiyor. İki ülkenin ticaret hacmini artırma yönündeki kararlılığının, gelecekte daha derin işbirliklerinin önünü açacağına inanıyorum."

Özdemir, Türkiye-İspanya JETCO 3. Dönem Toplantısı'na değinerek, İspanya'daki iş dünyası temsilcileriyle görüşerek, bu toplantıda bazı konuları ve sektörleri önceliklendirme kararı aldıklarını kaydetti. Bu kapsamda dijital teknolojiler, bankacılık, otomotiv, tekstil, yenilenebilir enerji, savunma sanayi, inşaat ve turizm sektörlerinden temsilcilerin yer alacağı bir toplantı organize ettiklerini belirten Özdemir, "Toplantı vesilesiyle iki ülke arasında belirlenen stratejik sektörlerde işbirliğini derinleştirmeyi, bu işbirliğinin özellikle yenilikçi sektörlerde ilerletilmesini hedefliyoruz." diye konuştu.

"HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı stratejik ortaklığın ilk adımı"

Türkiye'nin ilk milli jet eğitim ve hafif taarruz uçağı HÜRJET'in, İspanya'ya satışının önünü açan anlaşmayı da değerlendiren Özdemir, şunları kaydetti:

"HÜRJET'in İspanya'ya ihracatı, Türkiye'nin savunma sanayi ihracatı açısından harika bir fırsat oldu. Bu satış, HÜRJET'in uluslararası alanda bilinirliğini artırdı. Bunu bir anlaşmanın ötesinde, iki ülke arasında teknoloji temelli bir stratejik ortaklığın ilk adımı olarak görmek gerekiyor. Türk ve İspanyol iş dünyası, bu sinerjiyi sadece savunma sanayiyle sınırlı tutmayıp, mühendislik, dijital dönüşüm, enerji ve havacılık gibi pek çok sektöre taşıyabilir."