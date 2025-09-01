İrlandalı Aktör Liam Cunningham, Filistin İçin Destek Verdi

6 Nisan 1920

1- Küresel Sumud Filosu'nda bulunan İrlandalı aktör Liam Cunningham, AA'ya konuştu:

"Bir insan olarak Filistinlilere yapılanları kabul etmiyorum. O yüzden buradayım"

"Filo, Gazzelilerin ihtiyaç duyduğu sağlık, hijyen eşyaları ile bebek maması ve hatta çocuklar için protez uzuvlar taşıyor"

(Şenhan Bolelli/Barselona) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Avrupa, Ukrayna konusunda "transatlantik uyum" ve güvenlik garantilerini tartışıyor

ABD ile Avrupa arasında Ukrayna'nın geleceği konusunda varılan ortak pozisyonun sürdürülebilirliği merak konusuyken gündeme gelen güvenlik garantilerinin kapsamı ve Avrupa'nın rolü, tartışmaların odağında yer alıyor

Kıdemli NATO Diplomatı Jamie Shea:

"ABD'nin kara birlikleri, nükleer caydırıcılık ve 32 müttefikin bir Rus saldırısına toplu ve anında yanıt verme taahhüdü olmayacak. Dolayısıyla, Ukrayna'ya sunulan güvenlik garantilerinin, sağlam olması gerekse de NATO'nun 5. maddesi kapsamındaki toplu savunma yükümlülüğü kadar güçlü olmayacağı açıktır"

(Selen Valente/Brüksel)

3- İstanbul'da yasa dışı bahse aracılık eden suç örgütünün yöneticisi itirafçı oldu

Savcılığın 38 sanık hakkında hazırladığı iddianamede, sanık Gökhan Reis'in elebaşılığını yaptığı örgütün, yasa dışı bahis faaliyeti için üçüncü kişilerin banka hesaplarını temin ettiği ve sağlanan gelirin nakline aracılık yaptığı kaydedildi

İddianamede örgütün yöneticileri arasından gösterilen Melih Yaman, savcılığa verdiği ifadede başkalarına ait banka hesaplarını komisyon karşılığında yasa dışı bahiste kullandırdıklarını ve paraların bir kısmını Kıbrıs'a taşıdıklarını itiraf etti

(Zeynep Yeşildal/İstanbul)

4- Fed'den 9 ay sonra ilk kez faiz indirimi bekleniyor

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in 17 Eylül'de politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4,25-4,00 aralığına çekmesi, yüzde 87 ihtimalle fiyatlanıyor

Bu ay Avrupa Merkez Bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Avustralya Merkez Bankası gibi büyük bankaların para politikası kararları takip edilecek

(Mahmut Çil/İstanbul)

5- 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Fas, modernleşen statlarıyla ilgi çekiyor

Fas, "Grand Stade de Tanger" Stadyumu'nu modernleştirmek için 360 milyon dolar harcadı

Kapasitesi 75 bine çıkarılan stadyum, Fas 1. Lig ekibi Ittihad Tanger'in maçlarına ev sahipliği yapıyor

(Emre Aşıkçı/Tanca) (Fotoğraflı)

6- Konya, milli maç heyecanına hazır

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda İspanya ile oynayacağı maça ev sahipliği yapacak Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ile kentteki hazırlıklar tamamlandı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay:

"Çok büyük bir coşkuyla milli takımımızı destekleyeceğiz ve güzel bir başarı elde edeceğiz. Konya, milli takımın ev sahibidir, bunu da en güzel şekilde göstereceğiz"

(Savaş Güler/Konya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Trabzonspor, Fatih Tekke ile kaybetmiyor

En son geçen sezon Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Galatasaray'a 2-0 mağlup olan bordo-mavililer, daha sonra oynadığı 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 3 beraberlik alarak mağlubiyet yüzü görmedi

Karadeniz ekibi, ligde yaptığı son 12 maçın sadece birini kaybetti

(Selçuk Kılıç/Trabzon)

