İranlı milletvekilinden 'İsfahan'daki saldırıyı İsrail düzenledi' iddiası

İran Meclisi İsfahan Milletvekili Hüseyin Mirzai, dün akşam saatlerinde İsfahan kenti semalarında görülen insansız hava araçlarının (İHA) İsrail'e ait olduğunu öne sürdü.

İranlı Öğrenciler Televizyonu'na (SNN) konuşan Mirzai, İsfahan'daki askeri tesise yönelik saldırı hakkında bilgi verdi.

Mirzai, "Dün akşam İsfahan'da düzenlenen saldırı kuvvetli ihtimalle Siyonist rejimin (İsrail) casusluk servislerinin işiydi. Bakalım bu işi üstlenecekler mi, üstlenmeyecekler mi göreceğiz." dedi.

İsfahan Milletvekili Mirzai, bahsi geçen İHA'ların, tesisin hava savunması tarafından imha edildiğini ve saldırıda Savunma Bakanlığı tesislerine zarar verilemediğini ifade etti.

İran Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, İsfahan'daki askeri tesise mikro insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Savunma Bakanlığına bağlı üretim tesislerinden birine mikro insansız hava araçları kullanılarak başarısız bir saldırı gerçekleştirildi. Savunma tedbirleri ile hava araçlarından biri tesisin hava savunması tarafından vuruldu ve diğer ikisi de savunma tuzaklarına takılıp infilak etti." ifadelerine yer verilmişti.