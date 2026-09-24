İran merkezli Varesh Airlines uçağı rota ve hava sahası izni sorunuyla Tahran'a döndü

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(ANKARA) - İran merkezli Varesh Airlines'ın Tahran-Duşanbe seferini yapan uçağın, rota ve hava sahası izinleriyle ilgili yaşanan sorun nedeniyle bugün İmam Humeyni Havalimanı'na geri döndüğü bildirildi. Uçağın alternatif olarak Azerbaycan hava sahasını kullanmaya çalıştığı ancak bu rotanın da kabul edilmediği aktarıldı.

İran hava yolu şirketlerine yönelik ABD yaptırımları ve uçuş kısıtlamaları devam ederken, başkent Tahran'dan Tacikistan'ın Duşanbe şehri seferinde yaşanan gelişme İran'ın uluslararası hava ulaşımında karşılaştığı sorunları yeniden gündeme getirdi. Uçuş kayıtlarında Varesh Airlines'ın 22 Eylül Salı günü Tahran-Duşanbe seferini gerçekleştirdiği, aynı uçağın dönüş seferini de Tahran'a yaptığı görüldü. Daha yeni İran kaynaklı haberlerde ise bugünkü Tahran-Duşanbe seferinin rota ve hava sahası izinleri nedeniyle Tahran'a geri döndüğü bildirildi.

BESSENT: "İRAN HAVA YOLLARININ OPERASYONLARI DURDURULACAK"

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran hava yolu şirketlerinin 23 Eylül'den itibaren dünya genelindeki operasyonlarının durdurulacağını açıklamıştı. Bessent, İran uçaklarına hizmet veren uluslararası merkezlerin ABD bankacılık sisteminden dışlanacağını belirtmiş; yabancı operatörlerin yaptırım riskiyle karşılaşmadan İran uçaklarına yakıt ikmali yapamayacağını, iniş hizmeti sağlayamayacağını ve yolcu bileti satamayacağını ifade etmişti.

Bessent ayrıca, İran'a yönelik yaptırımların uygulanmasını kolaylaştıran üçüncü taraf kuruluşların da yaptırım kapsamına alınacağını ve bu kuruluşların tespit edildiğini açıklamıştı.

REZAYİ'DEN KOMŞU ÜLKELERE UYARI

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rezayi de önceki gün yaptığı açıklamada, bazı komşu ülkelerin İran uçaklarına hava sahalarını kullandırmadığını belirterek, bu ülkeleri uyardı. Rezayi, İran uçaklarının uçuşlarına ve İran'a yönelik hava taşımacılığına engel olunması halinde İran'ın da söz konusu ülkelerdeki uçuşlara izin vermeyeceğini söyledi. Rezayi, komşu ülkelerin ABD ile iş birliği yapmaması ve savaşın bölgeye yayılmasının önlenmesi çağrısında bulundu.

TÜRKİYE'DE UYGULAMA DAHA SINIRLI

İran'ın uluslararası uçuşlarında yaşanan kısıtlamalardan Türkiye de etkilendi. İran merkezli Mahan Air, Türkiye uçuşlarını askıya aldığını açıkladı. İran Sivil Havacılık Kurumu ise dün yaptığı açıklamada, İstanbul seferleri dahil diğer uluslararası uçuşların planlandığı şekilde devam ettiğini bildirdi.

IRAK'TA İRAN UÇUŞLARINA KISITLAMA

Batı medyasında yer alan haberlerde de Irak'ın Sivil Havacılık Kurumu'na dünden itibaren Bağdat Havalimanı'na İran uçuşlarının durdurulması talimatı verildiği aktarıldı. Irak hükümetinin, İran uçuşlarının dini ziyaretçiler açısından önemli bir merkez olan Necef'e yönlendirilip yönlendirilemeyeceğini değerlendirdiği belirtildi.

Kaynak: ANKA