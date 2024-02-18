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İran Medya Fuarı Başladı

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İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 24. İran Medya Fuarı, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan'ın katılımıyla başladı. Fuar kapsamında medya kuruluşları ürünlerini sergileme fırsatı bulacak ve çeşitli işbirlikleri için görüşmeler gerçekleştirilecek.

İran'ın başkenti Tahran'da 24. İran Medya Fuarı, Kültür ve İslami İrşad Bakanı Muhammed Mehdi İsmaili ile Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan'ın katıldığı törenle başladı.

Açılış merasiminde konuşan İran Kültür ve İslami İrşad Bakanı İsmaili, 6 yıl aranın ardından medya kuruluşları ile bakanlık işbirliği ile yeniden medya fuarı düzenledikleri için memnun olduklarını ifade etti.

Fuara katılan ve açılışta konuşan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Hamdan da Filistin'deki son gelişmelere değinerek, "İşgalciler (İsrail) yiyecek ve suyun ulaşmasını engelleyerek Filistin halkının iradesini kırmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Aynı durumun başka bir ülkede olması durumunda dünyanın bunu kabul etmeyerek durdurmak için elinden geleni yapacağını ifade eden Hamdan, "Filistin halkı direnmeye devam edecek ve düşman yine de hedeflerine ulaşamayacaktır. Saldırıların durdurulması, Gazze kuşatmasının sona erdirilmesi ve esirler hakkındaki tutumumuzda ısrar ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından, İsmaili, Hamdan ve İranlı yetkililerin katılımıyla fuara özel kurulan Filistin bölümünün açılışı yapıldı.

Hamdan, söz konusu bölümde, aralarında Türk basının da olduğu stantları gezerek faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Sonuncusu 6 yıl önce düzenlenen fuara İran medyası ile İran'da faaliyet yürüten yabancı medya kuruluşları katılım gösterdi.

Stantlarında 4 gün boyunca tanıtım faaliyetleri yürütecek olan medya kuruluşları ürünlerini de sergileme fırsatı bulacak.

Medya kuruluşları arasında çeşitli işbirlikleri için görüşmelerin de yürütüleceği fuar boyunca 80 seminer ve sunum gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Bugün açılan fuar 21 Şubat'a kadar 09.30-18.30 saatleri ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA / Güncel

Tahran İran Kültür Sanat Güncel Haberler

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