İran'ın dün serbest bıraktığı iki çifte vatandaş İngiltere'ye döndü

İran'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan ve dün serbest bırakılan iki İngiltere- İran çifte vatandaşı Nazanin Zaghari-Ratcliffe ve Enuşe Aşuri, İngiltere'deki ailelerine kavuştu.

İran'da 2016'dan bu yana tutulan Nazanin ile yine kendisi gibi çifte vatandaş olan ve 2017'de tutuklanan Aşuri'nin dün serbest bırakılmasının ardından onları İran'dan İngiltere'ye getiren uçak gece yarısı Londra yakınlarındaki Brize Norton Askeri Havaalanı'na indi.

Nazanin ve Aşuri, uçaktan birlikte inerken havaalanında kendilerini bekleyenlere gülümseyerek el salladı.

Yıllar sonra ailelerine kavuşan Nazanin ve Aşuri, duygusal anlar yaşadı.

Nazanin'in 7 yaşındaki kızı Gabriella da yıllardır görmediği annesine koşarak sarıldı.

Aşuri'nin kızı Elika da ikilinin geldiği anın görüntüsünü paylaşarak, babasını tekrar görmenin mutluluğunu yaşadığını anlattı.

"Tutukluların serbest bırakılması ve borcun ödenmesi müzakerelerini hep ayrı gördük"

İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı James Cleverly, Sky News'e yaptığı açıklamada, tutukluların serbest bırakılması ve yaptırım kurallarını çiğnemeden İngiltere'nin İran'a olan borcunun ödenmesi için yapılan müzakereleri her zaman ayrı gördüklerini belirtti.

Cleverly, çifte vatandaşlığa sahip İngilizlerin hapsedilmesinin tamamen yanlış, keyfi ve adaletsiz olduğu konusunda açık olduklarını bildirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, dün casusluk suçlamasıyla yaklaşık 6 yıl önce tutuklanan Nazanin Zaghari'nin, İran'ın bloke edilmiş 530 milyon dolarlık dövizinin serbest bırakılması üzerine salıverildiğini bildirmişti.

İran'da, casusluk suçlamasıyla 2016'da tutuklanan Nazanin Zaghari, hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını doldurduktan sonra 7 Mart'ta serbest bırakılmış ve elektronik kelepçeleri sökülmüştü. Ancak bir ay sonra Nazanin Zaghari-Ratcliffe hakkında "rejime karşı propaganda faaliyeti yürütmek" iddiasıyla 1 yıl hapis cezası verilmiş, 1 yıl da yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe, kararı temyize götürmüş fakat temyizi kaybetmişti.

İran-İngiltere ilişkilerini etkiledi

Dönemin İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Zaghari'nin, Tahran yönetimi tarafından diplomatik hedefler için rehin tutulduğunu savunmuş, yargılama süreci ve tıbbi tedaviye erişim eksikliği gerekçe gösterilerek Zaghari'ye İngiltere tarafından diplomatik koruma sağlanmıştı.

Tahran yönetimi ise çifte vatandaşlığı tanımadığını ve bu yüzden İngiltere hükümetinin Zaghari'ye sağladığı diplomatik koruma kararının geçerli olmadığını savunarak, İngiltere'yi İran'ın iç işlerine karışmakla suçlamıştı.???????