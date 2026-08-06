İran ve Hakkari arasında ticaret atağı

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) ziyarette bulundu.

Büyükelçilik Ticaret Ataşesi Asghar Omidi, İran'ın Van Başkonsolosu Seyyed Hassan Yahyavi ve İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Temsilcisi Saeid Khajavi ile kente gelen Zadeh, TSO Başkanı Servet Taş ile makamında bir araya geldi.

Habibullahzade, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için odalara büyük iş düştüğünü ve sınır kapılarının daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara değinen Habibullahzade, Urmiye ve Hakkari Ticaret ve Sanayi Odaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taş da kentin ticaret ve turizm potansiyeli ile doğal ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

Sınır kapılarının ülkeler arasındaki ticarette önemli bir yerinin olduğuna işaret eden Taş, "İran ile güzel ilişkilerimiz var. Zaman zaman sınır kapılarında aksaklıklar yaşansa da buralar ticaretin en önemli noktalarıdır. Biz de yaşanan gelişmelerin takipçisiyiz. Lojistik ve ulaşım ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde çok önemli yer tutuyor. Hakkari konum olarak stratejik bir noktada yer alıyor. Irak ve İran'a sınırımız var. Bu potansiyelimizi değerlendirmemiz lazım." dedi.

Ziyarette TSO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA