Haberler

İran ve Hakkari arasında ticaret atağı

İran ve Hakkari arasında ticaret atağı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Ankara Büyükelçisi Habibullahzade, Hakkari TSO'yu ziyaret etti. Sınır kapılarının geliştirilmesi ve oda ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı; Başkan Taş, ticaret potansiyelini anlattı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Hasan Habibullahzade, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası'na (TSO) ziyarette bulundu.

Büyükelçilik Ticaret Ataşesi Asghar Omidi, İran'ın Van Başkonsolosu Seyyed Hassan Yahyavi ve İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk İşleri Temsilcisi Saeid Khajavi ile kente gelen Zadeh, TSO Başkanı Servet Taş ile makamında bir araya geldi.

Habibullahzade, iki ülke arasındaki ticaretin gelişmesi için odalara büyük iş düştüğünü ve sınır kapılarının daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaretin geliştirilmesi için hayata geçirmeyi planladıkları çalışmalara değinen Habibullahzade, Urmiye ve Hakkari Ticaret ve Sanayi Odaları arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Taş da kentin ticaret ve turizm potansiyeli ile doğal ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi verdi.

Sınır kapılarının ülkeler arasındaki ticarette önemli bir yerinin olduğuna işaret eden Taş, "İran ile güzel ilişkilerimiz var. Zaman zaman sınır kapılarında aksaklıklar yaşansa da buralar ticaretin en önemli noktalarıdır. Biz de yaşanan gelişmelerin takipçisiyiz. Lojistik ve ulaşım ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde çok önemli yer tutuyor. Hakkari konum olarak stratejik bir noktada yer alıyor. Irak ve İran'a sınırımız var. Bu potansiyelimizi değerlendirmemiz lazım." dedi.

Ziyarette TSO Yönetim Kurulu üyeleri de hazır bulundu.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Ev ve araba alacaklar dikkat! BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem

BDDK'dan kredi kararı: Bankalarda yeni dönem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor
Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı

Konuşanlar'a katıldı, söyledikleri başına iş açtı! Gözaltına alındı
Eğitmen, küçük çocuğu öldüresiye dövdü

Küçücük çocuğa kan donduran işkence kamerada
Emlakçı tarafından dolandırıldığını öne süren kadın intihar girişiminde bulundu

Çatıya çıkıp tek bir kişinin ismini verdi! Kadının iddiası vahim
Bakan Kurum: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez

Törene damga vuran "ahbap çavuş" çıkışı
Oğlunu cenaze aracına koydu, dizlerinin üzerine çöküp feryat etti: Ciğerimi yaktın

Bir babanın en zor günü! Dizlerinin üzerine çöküp feryat etti
Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi

Ünlü çift Çeşme'de aşk tazeledi