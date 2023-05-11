Üye Girişi
Haberi Paylaş
İran ile Irak, ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaştı

İran ile Irak, ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaştı

Güncel Haberler

İran ile Irak arasında ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

İran ile Irak arasında ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda bir anlaşma imzalandığı bildirildi.

Bağdat'ı ziyaret eden İran Petrol Bakanı Cevad Ovci, konuya dair İran devlet televizyonuna konuştu.

İranlı Bakan, iki ülke arasında enerji işbirliğini öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını söyledi.

Ortak petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesi konusunda anlaşmaya varıldığını belirten Ovci, "Gaz ve petrol boru hatlarının inşası ve Irak petrol rafinerilerinin yeniden inşası ve modernizasyonu da iki taraf arasında varılan anlaşmaların bir başka parçası." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel

Bağdat Irak İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title