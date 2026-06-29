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İran: Bu hafta uzman ekip "dondurulmuş varlıklar" konusunun takibi için Doha'ya gidecek

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İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması için Katar’ın başkenti Doha’ya uzman bir ekip gönderileceğini duyurdu. ABD ile müzakere planlanmazken, sürecin takip edildiği belirtildi.

İran Dışişleri Bakanlığı ve Müzakere Heyeti Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması konusunu takip etmek üzere Katar'ın başkenti Doha'ya uzman bir ekibin gideceğini söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre Bekayi, Doha'ya uzman bir ekip göndereceklerini açıkladı.

Bekayi, müzakereler için ABD ile bir toplantı planlanmadığını ancak ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması sürecini takip ettiklerini söyledi.

Henüz nihai anlaşma için müzakere sürecine girilmediğini aktaran Bekayi, müzakerelerin başlaması için mutabakat zaptındaki 1, 4, 5, 10 ve 11. maddelerin uygulamaya konması, uygulamanın da devam ettirilmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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