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İran'da, ABD-İsrail saldırılarında elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 7'sinin zarar gördüğü açıklandı

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ABD-İsrail'in 40 gün süren saldırılarında İran'ın elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 7'si ağır hasar gördü. 7 bin megavat kapasite kaybı yaşanırken, 2 bin 500 megavatı onarıldı. Yetkililer yaz aylarında daha fazla elektrik kesintisi uyarısı yapıyor.

Özellikle yaz aylarında elektrik kesintisi sorunu yaşanılan İran'da, ABD- İsrail'in 40 gün süren saldırılarında, elektrik santrallerinin yaklaşık yüzde 7'sinin ağır hasar gördüğü bildirildi.

Mehr Haber Ajansına göre İran Enerji Bakan Yardımcısı Mustafa Recebi Meşhedi, 28 Şubat - 8 Nisan tarihleri arasında 40 gün süren saldırılarda elektrik santrallerindeki zararlara ilişkin bilgi verdi.

Recebi Meşhedi, "Savaş sırasında elektrik santrallerimizin 7 bin megavattan fazla kapasitesi ağır hasar gördü. Bunların 2 bin 500 megavattan fazlası yeniden onarılarak elektrik şebekesine geri kazandırıldı." bilgisini paylaştı.

İranlı yetkili, saldırılarda zarar gören santrallerin ülkenin hangi bölgesinde olduğuna ilişkin bilgi vermedi.

Toplam elektrik santrali kapasitesinin 100 bin megavat civarında olduğu aktarılan İran'da, bu rakamın yaklaşık yüzde 20'sinin geri dönüştürülebilir olduğu belirtiliyor.

İran'da yaz aylarında sıcak havalarda klima kullanımının da etkisiyle enerji talebi yükseliyor. Bu dönemde ülkede sık sık elektrik kesintileri yaşanırken yetkililer, halkı elektrik tasarrufu konusunda uyarıyor.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, 5 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, savaşta enerji altyapısının zarar görmesi nedeniyle bu yıl elektrik kesintilerinin daha çok yaşanabileceğini belirterek, halkın tasarruf tedbirlerini arttırması gerektiğini vurgulamıştı.

ABD ve İsrail'in, 28 Şubat'ta başlattığı, ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen bölgedeki krizde, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da ateşkes sağlandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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