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İran'da akaryakıt istasyonlarına siber saldırı iddiası

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İran Pasif Savunma Kurumu, ülke genelinde akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine siber saldırı düzenlendiği iddiasını teyit etmedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, sorunun ivedilikle giderilmesi talimatını verdi.

İran Pasif Savunma Kurumu, ülke genelinde akaryakıt istasyonlarında kullanılan internet sistemine siber saldırı düzenlendiği iddiasını teyit etmedi.

Tesnim Haber Ajansı, İran Pasif Savunma Kurumu tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayınladı.

Açıklamada, "Pasif Savunma Kurumu, sızma ve hackleme dahil tüm olası seçenekleri değerlendiriyor. Ancak mevcut durumda düşmanın iddialarını doğrulamak mümkün değil." ifadelerine yer verildi.

Kurum, konuya ilişkin incelemelerin kesin sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Reisi, sorunun ivedilikle giderilmesi talimatını verdi

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin akaryakıt istasyonlarındaki sorunun bir an önce çözülmesi için talimat verdiği kaydedildi.

Reisi, ülkenin Petrol Bakanı Cevad Ovci'ye söz konusu aksaklığın nedeninin araştırılması ve sorunun ivedilikle giderilmesi talimatını verdi.

İsrail ordu radyosu, İsrailli bilgisayar korsanlarının İran'daki yakıt tedarik sistemine siber saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İran Petrol Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da halktan sorun giderilene kadar acil olmadıkça akaryakıt istasyonlarına gitmemeleri istenmişti.

İran devlet televizyonuna konuşan Petrol Bakan Yardımcısı Celil Salari, sorunun benzin istasyonlarının yüzde 60'ında yaşandığını, istasyonların çevrim dışı manuel hizmet verdiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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