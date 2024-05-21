İran Cumhurbaşkanı Reisi ve beraberindekiler için anma etkinliği düzenlendi

Helikopter kazasında yaşamını yitiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindekiler için başkent Tahran'da üniversite öğrencileri tarafından anma etkinliği düzenlendi.

Tahran Üniversitesi önünde toplanan yüzlerce genç, Reisi ve beraberindekileri ilahiler ve marşlar söyleyerek andı.

Öğrenciler Tahran Üniversitesi önünden başlattıkları yürüyüşü İnkılap Meydan'ından devam ettirerek Cumhurbaşkanı Reisi'nin ofisinin bulunduğu Pasdar Meydanı'nda tamamladı.

İran makamlarından yapılan açıklamada, Reisi ve beraberindekiler için yarın Tahran Üniversitesi'nde İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından cenaze namazı kıldırılacağı bildirilmişti.