İran: ABD ile Henüz Kesinleşmiş Bir Anlaşma Bulunmuyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmadığını ve iki taraf arasındaki mesaj alışverişinin devam ettiğini açıkladı. Bekayi, müzakerelerde 'savaşı sona erdirmeye' odaklandıklarını ve uranyum zenginleştirme ayrıntılarının şu an gündemde olmadığını belirtti. Trump ise İran'a nükleer silahtan vazgeçme ve Hürmüz Boğazı'nı açma çağrısı yaptı.

TAHRAN, 30 Mayıs (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmadığını ve iki taraf arasındaki mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi.

Bekayi, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile bir anlaşma için şartlarını ortaya koyup yakında bir karar vereceğini açıklamasının ardından cuma günü devlet televizyonu IRIB TV'ye verdiği telefon röportajında, İran'ın müzakerelerde an itibarıyla "savaşı sona erdirmeye" odaklandığını yineledi.

Bekayi, "Bu aşamada İran'ın uranyum zenginleştirmesiyle ya da zenginleştirilmiş uranyum ile ilgili konuların ayrıntılarını görüşmüyoruz" dedi.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına da değinen Bekayi, boğazın gelecekteki yönetiminin "sadece İran'ı ve Umman'ı ilgilendirdiğini" söyledi.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada taleplerini özetleyerek, "İran, asla nükleer silaha veya bombaya sahip olmayacağını kabul etmelidir" demişti.

"Hürmüz Boğazı, sınırsız deniz trafiği için derhal, herhangi bir geçiş ücreti olmaksızın ve her iki yönde açılmalıdır. Varsa tüm su mayınları imha edilecektir" diyen Trump, ABD'nin deniz ablukasının "artık kaldırılacağını" belirtti.

Trump, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, İran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile koordineli olarak ABD tarafından ortaya çıkarılıp imha edileceğini de kaydetti.

İran'ın dondurulan varlıkları ve Tahran'ın talep ettiği mali tazminata da atıfta bulunan Trump, "bir sonraki duyuruya kadar para alışverişi yapılmayacağını" belirtti.

İran, ABD ve İsrail arasında 40 gün süren çatışmalar 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesle sona ermişti.

ABD ve İran geçtiğimiz haftalarda, Pakistan'ın arabuluculuğunda çatışmayı sona erdirmeye yönelik birçok plan önerisi üzerinde görüş alışverişinde bulundu. İki tarafın bir mutabakat zaptına son halini vermek için çalıştığı bildiriliyor.

Kaynak: Xinhua
