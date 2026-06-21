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İran müzakere heyeti üyesi Kurbanzade, İsviçre'deki görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu

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İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, İsviçre'deki İran-ABD görüşmelerinde İran petrolüne yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılmasına ilişkin taslağın nihai hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca Lübnan'daki savaşın sona ermesi şartına ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusuna da değinildi.

İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, İsviçre'de gerçekleştirilen İran-ABD görüşmelerinde İran petrolüne ilişkin yaptırımların geçici olarak kaldırılması ile ilgili hazırlanan taslağın nihai hale getirildiğini söyledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'na göre, Kurbanzade, İran-ABD görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe, mutabakat zaptının diğer maddelerinin de uygulama aşamasına girmeyeceğini vurgulayan Kurbanzade, İsviçre'de ana müzakere görüşmelerinin yanı sıra teknik konularda da farklı görüşmeler yapıldığını söyledi.

Kurbanzade, teknik konularda yapılan görüşmelerde İran petrolüne ilişkin yaptırımların geçici olarak kaldırılmasıyla ilgili hazırlanan taslağın nihai hale getirildiğini belirtti.

İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılması hususunda da Katar heyeti ile görüşüldüğünü söyleyen Kurbanzade, ikili ve çok taraflı toplantıların en önemli konusunun, mutabakat zaptının 13. maddesi olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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