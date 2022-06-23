Irak'ta Sadr Bloku'nun istifa eden vekillerinin yerine gelenler göreve başladı

Irak'ta seçimin galibi Mukteda es-Sadr'ın liderliğini yürüttüğü Sadr Bloku'nun istifa eden vekillerinin yerine gelenler yemin ederek göreve başladı.

Irak Meclisi, yeni vekillerin yemin etmesi için olağanüstü oturumla toplandı.

Yapılan oturumda daha önce istifa eden Sadr Bloku'nun 73 vekili yerine gelenlerden 64'ü yemin ederek görevi devraldı.

Geri kalan 7 kişinin ise Sadr'ın partisinden aday gösterildikleri için yemin etmeyeceği belirtildi.

Meclis'te yapılan yemin töreni sonrası oturum kapandı.

Eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki'nin başını çektiği Kanun Devleti Koalisyonu, Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri'ye bağlı Fetih Koalisyonu ve Haşdi Şabi'nin diğer siyasi uzantılarının yer aldığı İran destekli Koordinasyon Çerçevesi adlı çatı grubun sandalye sayısının artması bekleniyor.