Irak'ta Maarif Okullarında Kültürel Bahar Şenliği düzenlendi

Irak'ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarında, ilkokuldan lise kademelerine kadar birçok öğrencinin yıl boyunca yapmış oldukları çalışmaların sergilendiği, kültür ve müzik etkinliklerinin yer aldığı "Kültürel Bahar Şenliği" gerçekleştirildi.

Okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin yanı sıra veliler katıldığı dönüm sonu etkinliğinde, öğrenciler açılan stantlarda çeşitli kültürel ve sanatsal çalışmalarını sergiledi.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel olarak her yıl yapılan bahar şenlikleri kapsamında, bu yıl da bütün kademelerden Maarif öğrencilerinin katılım sağladığını söyledi.

Öğrencilerin kendi kültürlerini ve değerlerini yansıtma, veliler ile misafirlere tanıtma fırsatı yakaladıklarını belirten Keskin, öğrencilerin kurulan çadırlarda müzik, eğlence ve kültürel etkinlikler gerçekleştirdiğini kaydetti.

Keskin, "Burada bizim amacımız, Maarif'in de temel hedefi, dünyada iyi insan yetiştirmek, kendi vatanına, milletine hizmet eden iyi insan yetiştirmek. Bu amaç için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maarif Okulu Türkçe öğretmeni Mehmet Keskin de okulda bir dönemin daha sonuna gelindiğini ve bu nedenle dönem sonu etkinliği yapmak istediklerini vurgulayarak, "Öğrencilerimiz dönem boyunca yapmış oldukları çalışmaları bugün sergiliyorlar. Bunları yaparken de bir yandan da çeşitli etkinlikler düzenleniyorlar." diye konuştu.

Spor, dans, koro, resim, ebru, gazetecilik ve toplumsal yardımlaşma kulüplerinin yıl boyunca sergiledikleri çalışmaları burada gösterme fırsatı bulduklarını dile getiren Keskin, "Mutluyuz. Baharın gelişini kutluyoruz. Çocuklarımız da güzel bir tatili hak ettiler." dedi.