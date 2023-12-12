Irak'ta Kerkük'te Yerel Seçimler 18 Aralık'ta Yapılacak

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Kerkük'te yerel seçimlerin ertelenmeden, 18 Aralık tarihinde yapılmasına hükmetti. Mahkeme, Kerkük'te 'seçmen kütüğünün incelenmemesi ve kayıt dışı Kürt seçmenlerin bulunması' gerekçesiyle seçimlerin ertelenmesi talebiyle açılan davayı reddetti.

Irak Yüksek Federal Mahkemesi, Kerkük'te yerel seçimlerin ertelenmeden, 18 Aralık tarihinde yapılmasına hükmetti.

Mahkeme, Kerkük'te "seçmen kütüğünün incelenmemesi ve kayıt dışı Kürt seçmenlerin bulunması" gerekçesiyle seçimlerin ertelenmesi talebiyle açılan davayı bugün görüştü.

Söz konusu talebi reddeden yüksek mahkeme, Kerkük'teki vilayet meclisi seçimlerinin 18 Aralık tarihinde yapılmasına karar verdi.

Irak'ta 16 milyon seçmenin oy kullanabileceği yerel seçimler, 10 yıl sonra 18 Aralık'ta yapılacak. Kerkük'te ise yerel seçimler en son 2005 yılında yapılmıştı.