Irak'ta eski Meclis Başkanı Mahmud Meşhedani yeniden aday gösterildi

Irak'ta eksi Meclis Başkanlarından Mahmud Meşhedani, yeniden aynı görev için aday gösterildi.

Irak Meclisi'nin en büyük Sünni grubuna sahip Takaddüm Partisi'nden yapılan açıklamada, 75 yaşındaki Meşhedani'nin Muhammed el-Halbusi'den boşalan Meclis Başkanlığı'na aday gösterildiği duyuruldu.

Açıklamada, meclisteki diğer siyasi gruplardan da Meşhedani'ye destek vermesi de istendi. Daha önce yapılan oturumlarda yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı Halbusi'den boşalan koltuğa gösterilen adaylar seçilememişti.

Sünni siyasetçilerden Mahmud Meşhedani, 2006-2009 yılları arasında Meclis Başkanlığı yapmıştı.

Irak'ta 2003'te kurulan siyasi denkleme göre Meclis Başkanı Sünni, Başbakan Şii ve Cumhurbaşkanı da Kürt siyasi partilerden seçiliyor.

Irak'ta Yüksek Federal Mahkeme, 14 Kasım 2023 tarihinde Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi'nin milletvekilliğini düşürme kararı almıştı.

Meclis Başkanlığı görevini vekaleten Meclis Başkanı Birinci Yardımcısı Muhsin Mendelavi yürütüyor.