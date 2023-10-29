IRAK SINIRINDAKİ OKULDA, ÖĞRENCİLERDEN 100'ÜNCÜ YIL KOREOGRAFİSİ
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ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Irak sınırındaki Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında koreografi gösterisi gerçekleştirdi.
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, Irak sınırındaki Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu öğrencileri, Cumhuriyetin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında koreografi gösterisi gerçekleştirdi.
Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde, Irak sınırının sıfır noktasındaki Şehit Binbaşı Ercüment Türkmen Ortaokulu'nda öğrenciler, koreografi gösteri gerçekleştirdi. Okulun bahçesinde toplanan 180 öğrenci Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla 100 rakamı ve bayrak koreografisi oluşturdu.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel