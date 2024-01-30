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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist teslim oldu

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MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı teröristin Hudut Karakolumuza teslim olduğunu duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristin teslim olduğu duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Pençe serisi operasyonları ile inlerine girdiğimiz terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma kampından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Irak PKK Güvenlik Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

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