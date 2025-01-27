Irak'ın Erbil Kentinde Güneş Enerjisi ile Hava Kirliliği Azalıyor

Irak'ın Erbil kentindeki bir köyde evlerin çoğunda kullanılan güneş enerjisi sayesinde hem tasarruf sağlanıyor hem de jeneratör kullanımının önüne geçilerek hava kirliliği önleniyor.

Erbil'in Kuştepe ilçesine bağlı Kerdız köyünde bulunan 85 evin 50'si güneş enerjisinden faydalanıyor. Köyde güneş enerjisi kullanmak isteyen evlerin sayıları giderek artıyor.

Güneş enerjisiyle elektrik kesintisi ve masraf derdinden kurtulan köylüler, aynı zamanda hava kirliliğine yol açan jeneratörlere de ihtiyaç duymuyor.

"Bir yıldır bir saniye bile elektriksiz kalmadık"

AA muhabirine konuşan Kerdız köyü sakini Rızgar Bayiz, bir yıldır güneş enerjisi kullandığını söyledi.

Bayiz, "İlk önce masraf oluyor ama daha sonra temiz ve masrafsız. Daha önce devlet ve jeneratör elektriği kullanıyorduk. Böyle bir durumda hem masraflıydı hem de çevreyi kirletiyordu." dedi.

Daha önce günlük 10 saat kadar elektrikleri olduğunu söyleyen Bayiz, bu nedenle güneş enerjisini kullanmaya karar verdiğini dile getirdi.

Bayiz, "Güneş enerjisi problemsiz. Bir yıldır bir saniye bile elektriksiz kalmadık. Jeneratörün gazı, yağı, bozulması bunlar hepsi sorundu. Bununla birlikte başında birinin beklemesi gerekiyordu." diye konuştu.

"Güneş enerjisinin ekonomi, çevre ve sağlık üzerinde etkisi var"

Güneş enerjisinin ise dumansız ve sessiz olduğunu, köyde güneş enerjisi kullanmak isteyen hane sayısının da arttığını vurgulayan Bayiz, "Bu enerjiyi kullandığımız için devlet elektriğine aylık sadece 5 bin dinar (136 TL) fatura geldi. Çünkü kullanılmasına gerek duyulmuyor. Ayrıca çiftçiler kuyu suyu için de güneş enerjisi kullanıyor." şeklinde konuştu.

Bir diğer köy sakini Ferman Muhammed Hasan da, 6 aydır güneş enerjisi kullandığına ve herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığına dikkati çekti.

Hasan, "Daha önce gaz ve yağla kullanılan jeneratör çevreyi kirletiyordu. Bu nedenle güneş enerjisini kullanmaya karar verdim." dedi.

Güneş enerjisi sistemleri şirketi sahibi Lezan Halid Sabır ise bölgede güneş enerjisine talebin arttığını belirterek, ev, şirket ve ticaret merkezlerinin güneş enerjisi kullandığını söyledi.

Sabır, "Güneş enerjisinin ekonomi, çevre ve sağlık üzerinde etkisi var. Dünyada iş ve sanayi merkezlerinde kullanılan zararlı duman ve maddelerden dolayı ciddi problem yaşanıyor. Güneş enerjisi kar, kış her türlü şartlarda kullanılır." dedi.