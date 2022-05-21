iPhone 15 hakkında bildiğimiz her şey! - Haberler

Apple, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerini henüz piyasaya sürmedi ancak şimdiden bu telefonlar hakkında birçok bilgiye sahibiz. Her zaman olduğu gibi evrimsel tasarımla yoluna devam edecek olan iPhone 14 modelleri, görsel anlamda çentiklere veda edilmesi dışında büyük bir değişiklik içermeyecek gibi görünüyor. Peki ya iPhone 15 modelinde hangi özellikler bulunacak?

iPhone 15'te bizleri neler bekliyor?

iPhone 15 modelinin tanıtılmasına henüz 1 yıldan daha uzun bir süre olsa da telefon ve özellikleri hakkında birçok yeni iddia ortaya atılmış durumda. USB-C, periskop lens teknolojisi ve Apple imzalı bir yonga seti iPhone 15 için yapılan en ciddi iddilar arasında. Henüz geliştirme aşamasının başında olan telefon için bu iddialar tabi ki değişkenlik gösterebilir ancak telefon hakkında önemli fikirler edinmemizi sağlıyorlar.

iPhone 15 tasarımının ilk detayları belli oldu!

Tasarım

iPhone 15 modellerinin iPhone 14 modellerine benzeyeceği öne sürülüyor. Ancak yeni modelde hap ve delik tasarımı tüm seriyi kapsayacak. Bildiğiniz üzere Apple, çentiksiz tasarımı ilk olarak sadece iPhone 14 Pro modellerinde kullanacak.

Her ne kadar ekran altı Face ID özelliğine dair iddialar yer alsa da bu olasılığın oldukça düşük olduğunu söyleyelim. Ekran boyutları ise muhtemelen değişmeden kalacak. iPhone 15 ve Pro modelleri 6.1 inçlik ekranla gelirken, iPhone 15 Max ve Pro Max modelleri 6.7 inç boyutunda ekrana sahip olacak.

USB-C

Uzun zamandır konuşulan Lightning girişlerin USB-C'ler ile değiştirilmesi iPhone 15 modelleri ile birlikte gerçeğe dönüşebilir. Avrupa'da yapılan yeni düzenlemeye uymak adına Apple'ın böyle bir adım atması zorunlu görünüyor.

Diğer türlü, teknoloji şirketinin Avrupa için farklı bir yol izlemesi gerekecek. Ancak Apple'ın iPhone 15 modellerinden itibaren USB-C girişlerine geçiş yapması oldukça güçlü bir olasılık olarak görülüyor. Tabi ki bu durum ilerleyen zamanda değişebilir.

Perikop lens teknolojisi

Apple'ın "periskop" telefoto lens teknolojisi üzerindeki çalışmaları hakkında birçok söylenti bulunuyor. Bu lensler muhtemelen serinin yeni Pro modellerinde kendisine yer bulacaktır. Periskop lens teknolojisi, 5x ve hatta 10x'lik optik yakınlaştırmaya olanak tanıyor.

Mevcut Pro modellerinde 3x'lik bir optik yakınlaştırma bulunuyor. Apple, periskop lensler ile bu konuda da önemli bir adım atabilir. Samsung, hali hazırda 4x ile 10x arasında optik ve 100x'e varan dijital yakınlaştırma sağlayan periskop lenslerini kullanıyor.

Apple imzalı modem çipleri

Son birkaç yıldır Apple, kendi modem çiplerini geliştirmek için çalışıyor. 2023 yılı ile birlikte ise Apple tarafından tasarlanan çipler ilk defa kullanılmaya başlayabilir. Şuanda Qualcomm'un çiplerini kullanan Apple, yaşanan bazı sıkıntıların ardından kendi modem çipini üretme kararı almıştı.

Kasım 2021'de Qualcomm'un CFO'su, şirketin 2023'te Apple'ın modem yongalarının yalnızca yüzde 20'sini tedarik etmeyi beklediğini açıklamıştı. Apple'ın başka bir yonga tedarikçisi olmadığı için bu açıklama, Apple'ın 2023 yılından itibaren kendi modem çip teknolojisini kullanacağı şeklinde yorumlandı.

A-Serisi çipler

iPhone 15, TSMC'nin yeni nesil 3 nm teknolojisine sahip A serisi çipe sahip ilk modeller olabilir. 3nm çip teknolojisinin işleme performansını yüzde 10 ila 15 oranında artırması ve güç tüketimini yüzde 30'a kadar azaltması bekleniyor.

TSMC'nin 2022 yılında 3nm çip üretimine başlaması bekleniyor. Böylelikle üretilen 3nm'lik çipler 2023'te piyasaya çıkacak olan iPhone 15 modellerinde kullanılmaya başlayabilir. Yeni teknolojinin telefonların şarj süresini olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Apple, geleneksel olarak iPhone 15 modelini yine 2023 yılının Eylül ayında tanıtacaktır. O zamana kadar yeni telefon hakkında bakalım ne gibi iddialar ortaya çıkacak? Peki siz iPhone 15 hakında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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