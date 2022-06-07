iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur? - Haberler

WWDC 2022 etkinliği gerçekleştirildi ve iOS 16 tanıtıldı. Kilit ekranı özelleştirmeden yeni güvenlik geliştirmeleri, kişisel ses düzenlemesindene iMessage'daki yeniliklere kadar birçok iPhone kullanıcısının "sonunda" diyebileceği özelliklere sahip iOS 16 Developer Beta nasıl kurulur? Şimdiden uyaralım, bu beta sürümünde hatalarla karşılaşabilirsiniz.

Eylül ayında iPhone 14 serisini tanıtacak olan Apple tanıtımdan kısa bir süre sonra iOS 16 sürümünü iPhone 8 ve sonrasında piyasaya sürülen tüm iPhone modelleri ile buluşturacak. Ancak, geliştirme süreci devam ettiği için şu anda sadece geliştiriciler bunlara erişebiliyor. Tabi, daha önceki betalar ile benzer şekilde iOS 16 Beta'yı yükleyerek yeni özellikleri test edebilirsiniz.

iOS 16 Beta neler sunuyor?

iOS 16 ile bundan böyle SharePlay özelliğini birkaç uygulamada kullanıp "izleme partisi" yapabilir, mesaj ile yanlış gönderdiğiniz mesajı düzenleyebilir ya da geri alabilirsiniz. Bunun yanı sıra kilit ekranı özelleştirme sayesinde de wigdet ekleyip yazı fontlarını düzenleyebilirsiniz.

iOS 16 Beta profili indirmek için: https://bit.ly/2YrRxuR

iOS 16'dan sürüm düşürmek için: https://apple.co/3iuY3vf

iOS 16 Beta nasıl yüklenir?

iOS 16 oldukça yeni ve yukarıda belirttiğimiz gibi geliştirilmeye devam ediliyor. İlk beta sürümünde onlarca hata ile karşılaşmanızın kaçınılmaz olduğunu göz önünde bulundurarak, bu sürümü yüklemenizi tavsiye etmiyoruz. Ancak yine de iOS 16'yı deneyimlemek istiyorsanız, buraya tıklayarak iOS 16 Beta profiline ulaşabilirsiniz.

Beta profilini cihazınıza yükledikten sonra Ayarlar >Yazılım Güncelleme yolunu takip etmeniz yeterli olacak. iOS 16 Developer Beta uyarısı ile karşılaşacaksınız. Buradan güncellemeyi indirebilir ve sonrasında yükleyebilirsiniz.

iOS 16 özellikleri

iOS 16 güncellemesi alacak modeller

iPhone SE (2022)

iPhone 13

İphone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone Xr

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone SE (2. nesil)

iPod Touch (7. nesil)

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