İnternet Kafelerde Artan Hırsızlık Olayları

ÜMRANİYE'de internet kafeye giren 4 şüpheli, piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan 17 bilgisayar kasasını dakikalar içinde çaldı. Şüphelilerin, bilgisayar kasalarını araçlarına yükledikleri anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, aynı şüphelilerin Kağıthane'deki bir internet kafeden de 11 bilgisayar çaldığı öğrenildi. İş yeri sahibi Ozan Taştekin, "Aynı şüpheliler, aynı araçla ama farklı plakalarla son bir hafta içerisinde 4 internet kafeyi daha soymuşlar" dedi.

Olay, 12 Kasım Pazar günü Atatürk Mahallesi'nde bir internet kafede meydana geldi. İddiaya göre, saat 04.00 sıralarında bir araçla gelen 4 şüpheliden 3'ü araçtan inerek internet kafenin önünde beklemeye başladı. Şüpheliler daha sonra araçtan aldıkları levye ile kepengi kaldırıp kapının camını kırarak içeri girdi. Çalan alarma ve yoldan geçenlere aldırış etmeyen şüpheliler, dakikalar içerisinde 17 bilgisayar kasasını çaldı. 400 bin lira değerindeki bilgisayar kasalarını çalan hırsızlar geldikleri araçla olay yerinden uzaklaştı.

Öte yandan aynı şüphelilerin 11 Kasım Cumartesi günü saat 05.00 sıralarında Kağıthane'deki bir internet kafeye girerek 11 bilgisayar kasası çaldıkları da öğrenildi.

3 DAKİKADA 400 BİN LİRALIK HIRSIZLIK KAMERADA

Dakikalar içerisinde internet kafeye girerek piyasa değeri yaklaşık 400 bin lira olan bilgisayar kasalarını çalan şüpheliler, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde şüphelilerin iş yerinin kepengini kaldırdıktan sonra camı kırarak içeri girdiği görülüyor. Yoldan geçenlere aldırış etmeyen şüpheliler, çaldıkları bilgisayar kasalarını geldikleri araca yüklüyor. Aynı şüphelilerin Ümraniye'de ve Kağıthane'deki başka internet kafede gerçekleştirdikleri hırsızlıklar da güvenlik kameralarına yansıdı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

"AYNI ŞÜPHELİLER, AYNI ARAÇLA FARKLI PLAKALARLA SOYGUN YAPMIŞLAR"

İş yeri sahibi Ozan Taştekin, "Toplamda 4 kişi geliyor. Biri yolu gözetliyor, biri arabada, diğer ikisi de kepengi kaldırdıktan sonra kapının camını kırarak içeri giriyor. Piyasa değeri 400 bin lira olan 17 bilgisayar kasasını araçlarına yükleyip buradan kaçıyorlar. Alarm da çalıyor, yoldan geçenlerde var ama bunlara aldırış etmeden 3 dakika içinde hırsızlığı gerçekleştiriyorlar. Buradan çıktıktan bir saat sonra 7-8 kilometre uzaklıktaki başka bir internet kafeye girerek hırsızlık yapıyorlar. Aynı şüpheliler aynı araçla farklı mahallede soygun yapmışlardır. Şüpheliler, son bir hafta içinde farklı ilçelerde, plakaları değiştirerek aynı araçla soygun yapmışlar" diye konuştu.