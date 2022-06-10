İnsansı robot konusunda dev adım! - Haberler

Gün geçtikçe çevremizde daha fazla robot görmeye başlıyoruz. Hali hazırda belli alanlarda insanların yerini robotlar almış durumda. Gittikçe daha yetenekli hale gelen robotlar, insanlara da benzemeye başladı. İnsansı robot konusunda çalışmalar yapan Japon bilim insanları önemli bir gelişmeye imza attı.

Gerçek insan derisine sahip robot parmak üretildi

İnsansı bir robot ortaya koymak için birçok farklı detayın bir araya getirilmesi gerekiyor. Bunların en başında zeka geliyor. Bunun yanı sıra bilinç, kendi kendine hareket edebilme, hayal gücü ve refleksler de insansı bir robotu oluşturmak için gerekenler arasında.

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Sonrasında ise fiziksel özellikler geliyor. İnsansı bir robotun insan gibi hareket edebilmesi ve görünebilmesi oldukça önemli. Bu aşamada göz hareketleri, mimikler, yürüyüş tarzı ve cilt en önemli konuların başında geliyor. Terleyebilen esnek bir yapıya sahip olan cildimizin kopyalanması oldukça zor.

Ancak geçtiğimiz gün yayınlanan bir makalede Japon bilim insanları bu konuda önemli bir adım attıklarını açıkladı. Bilim insanları, gerçek canlı insan hücrelerinden yapılmış bir deri prototipini ortaya koydu. Gerçek bir deri ile kaplanmış robotik parmak, insansı robot konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Araştırmacılar aynı zamanda parmağı kaplayan derinin gerçek cilt hücrelerinden yapıldığı için aynı zamanda kendi kendini iyileştirebileceğini ve su itici olduğunu belirtiyor. Bir robot parmağına entegre edilen bu deri tabakası, normal insan derisinin yaptığı gibi kendi kesik ve sıyrıklarını onarabiliyor.

Bilim insanları cilt dokusunun robotun yüzeyine oldukça iyi bir şekilde uyum sağladığını belirtiyor. Bu çalışmanın canlı deriyle kaplı robotlar yaratmanın sadece ilk adımı olduğunu belirten Tokyo Üniversitesi Profesörü Shoji Takeuchi, çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Yeni geliştirilen robot derisi hala doğal cilt kadar güçlü değil ve canlı kalmak için dışarıdan yardıma ihtiyaç duyuyor. Araştırma ekibi ayrıca, tabakayı daha gerçekçi hale getirmek için saç kökleri, tırnaklar ve resmi ter bezleri eklemeyi de planlıyor.

Şu anda oluşturulan bu silikon deri, insan görünümünü tam olarak taklit edemiyor. Ancak gelişen teknoloji ve yapılan yeni çalışmalar ile bu benzerliklerin de gün geçtikçe artması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ile birlikte insansı robotlar hiç de uzak görünmüyor.

Peki siz insansı robotlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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