İngiliz Dışişleri Bakanı Cooper, Orta Doğu'daki krizin en kısa sürede çözülmesi gerektiğini söyledi

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Orta Doğu'da ABD ve İsrail'in İran saldırılarıyla başlayan gerilimle ilgili, "Bu krizin bölgeye istikrar ve güvenlik getirmek üzere en hızlı şekilde çözülmesini istiyoruz." dedi.

Cooper, Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine İngiltere Parlamentosunda yaptığı açıklamada, bölgedeki enerji tesislerine, limanlara ve havalimanlarına yönelik saldırılar ile İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri engellemesi nedeniyle çatışmaların küresel çapta ekonomik boyut kazandığını söyledi.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken İran bağlantılı grupların Lübnan'da tansiyonu yükselttiğini kaydeden Cooper, "İngiltere, bölgedeki vatandaşlarını desteklemeye devam ederken İran'ın hedefi olan Orta Doğu'daki müttefiklerine askeri savunma desteği ve diplomatik destek veriyor." diye konuştu.

Cooper, İsrail, ABD, Avrupa ve bölge ülkeleriyle sürekli temas halinde olduklarına dikkati çekerek, "Bu krizin bölgeye istikrar ve güvenlik getirmek üzere en hızlı şekilde çözülmesini istiyoruz. İran'ın bölge ülkelerini tehdit etmeye ve küresel ekonomiyi baltalama girişimlerine son vermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin vatandaşlarının ev ekonomisini ve çıkarlarını korumaya kararlı olduğunun altını çizen Cooper, "Daha büyük bir savaşın içine çekilmeyeceğiz, dış politikamızı da başkalarına devretmeyeceğiz." şeklinde konuştu.

100 bin İngiliz tahliye edildi

Cooper, bölgede bulunan 300 bin İngiliz vatandaşının ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduklarını vurgulayarak, bugün itibarıyla 100 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

İsrail ve ABD'nin yanında İran'a saldırmama kararlarının devam ettiğini kaydeden Cooper, savunma ve müttefiklere destek amacıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Suudi Arabistan, Katar, Ürdün, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Irak'a ek askeri güç sevk ettiklerini hatırlattı.

Cooper, İngiltere'ye bağlı Fairford hava üssü ile Hint Okyanusu'ndaki Diego Garcia üssünün ABD ordusunun kullanımına açıldığını ancak bunun sadece balistik füzelere karşı savunma amaçlı bir kullanım olacağını anlattı.

GKRY'deki İngiliz üslerinin kullanımı için ABD'ye izin verilmediğini yineleyen Cooper, "Bu savaş uzadıkça daha tehlikeli hale geliyor. Ülkemizdeki yaşam maliyetleri daha da artıyor. İran'ın kapasitesi önemli ölçüde zarara uğradı. Bu çatışma, İran rejiminin silahları ve vekilleri aracılığıyla bölge için nasıl bir tehdit olduğunu da gösterdi." diye konuştu.

Cooper, İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiğinin önemine vurgu yaparak, "İran, gaz, gübre ve petrolü rehin tutuyor. Bu durum küresel çapta tedarik zincirini ve fiyatları etkiliyor. Aynı zamanda ülkemizdeki yaşam maliyetlerini artırıyor. Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması, piyasa istikrarı ve İngiliz halkının yaşam maliyetleri için hayati öneme sahip." dedi.

"Lübnan'daki yerinden edilmeler kabul edilemez boyutta"

Lübnan'daki gelişmelerin endişe verici olduğunu söyleyen Cooper, diplomatik çözüm çağrısı yaptı.

Hizbullah'ın İsrail saldırılarını kınayan, Lübnan'ın egemenliğini ise desteklediklerini belirten Cooper, "İsrail'in mevcut operasyonlarının insani açıdan ortaya çıkardığı maliyetten endişe duyuyoruz. Tahmini olarak 1000 kişi öldü. Her 7 Lübnanlıdan 1'i yerinden edildi. Yerinden edilmeler kabul edilemez boyutta ve yıkıcı sonuçları oluyor." ifadelerini kullandı.

Cooper, Lübnan'a destek için ek 10 milyon sterlinlik yeni yardım paketini de açıkladı.