İngiltere'de acil durum kabinesi Orta Doğu'daki gerilimin ekonomiye etkisini görüşmek için toplanacak

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla Orta Doğu'da başlayan gerilimin ekonomiye etkisini ele almak için Acil Durum Kabine Toplantısı (COBRA) düzenleyecek.

İngiltere medyasında yer alan habere göre Starmer, Orta Doğu'daki gerilimin yaşam maliyetlerine ve mali yardımlara etkisini ele almak için ilgili bakanları ve yetkilileri COBRA toplantısına çağırdı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'da yapılacak toplantıda gerilimin enerji fiyatları ve enflasyon üzerindeki tehdidini en aza indirmeyi görüşmek üzere bir araya gelecek olan COBRA toplantısı katılımcıları arasında Dışişleri Bakanı Yvette Cooper ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in de yer alması bekleniyor.

İngiltere Başbakanı Starmer, şubat sonunda ve 19 Mart'ta ABD ve İsrail'in İran saldırılarının İngiltere'ye etkilerini ele almak için COBRA toplantısı gerçekleştirmişti.

COBRA toplantısı, acil durumlarda İngiltere hükümetinin en üst düzey yetkililerini bir araya getiren kriz yönetim toplantısı olarak biliniyor.

İsmini, Kabine Ofisi Brifing Odası'nın İngilizce kısaltmasından alan COBRA toplantıları, hükümetin doğal afet, savaş, terör saldırıları ve ekonomik krizler gibi durumlarda hızlı ve koordineli karar alması için gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Behlül Çetinkaya
