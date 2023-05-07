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İNEGÖL'DE STADA GİRMEYİ BEKLEYEN TARAFTARLARIN ARASINA YORGUN MERMİ DÜŞTÜ

Güncel Haberler

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un, Erokspor ile yapacağı maç öncesi stat önünde bekleyen taraftarın arasına yorgun mermi düştü.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor'un, Erokspor ile yapacağı maç öncesi stat önünde bekleyen taraftarın arasına yorgun mermi düştü. Mermi kimseye isabet etmedi.

Olay, İnegölspor'un bugün Erokspor ile kendi saha ve seyircisi önünde saat 15.00'te oynayacağı maç öncesi meydana geldi. Stat çevresinde maçın başlama saatini bekleyen, taraftar amigosu olarak bilinen Tevfik Taşkın ile aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişilik grubun arasına saat 13.30 sıralarında yorgun mermi düştü. Mermi kimseye isabet etmedi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede araştırma başlattı.

İnegölspor'u desteklemek için stada geldiklerini belirten Tevfik Taşkın, "Maç saatini bekliyoruz. Sohbet ederken bir anda 'Çat' diye bir ses geldi. Yere bir baktık ki mermi çekirdeği. Emniyete haber verdik. Çok şaşırdık. Daha dikkatli olunması gerekiyor" dedi.

Polis olayın şüphelisini bulmak için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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