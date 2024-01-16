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İnegöl'de otobüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler ve 7 yolcu yaralandı. Kazada yaralananlar İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, özel halk otobüsü ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada sürücüler ve 7 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Akhisar Mahallesi Hüsnü Güven bulvarı üzerinde meydana geldi. Akhisar Mahallesi istikametinden, TOKİ konutları istikametine giden Selami Ataman (37) yönetimindeki 16 M 06145 plakalı özel halk otobüsü, karşı yönden gelen ve otobüsün şeridine giren Muhammet Öztarakçı (23) idaresindeki 16 ACY 695 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan yolcular Ali Rıza Avcı (27) ile Gülse Demirkan (22) ve özel halk otobüsü sürücüsü ile yolcular Ömer Daldagül (15), Remzi Akdağ (52), Havva Akdağ (52), Khalida Zufarova (41), Hazen Hicran Yılmaz (25) yaralandı. Diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Muhammet Öztarakçı itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, yaralılar olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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