İnegöl'de Aronya Hasadı Başladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aronya hasadı başladı. Aronya bahçesini ziyaret eden İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, "İnegöl'ümüzde 1000 dekar alanda aronya üretilmekte ve gitgide çoğalacağını biliyoruz. Fakat aronyanın tanıtımıyla ilgili bir sıkıntımız var" dedi.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, aronya hasadının yapıldığı Bahçekaya Mahallesi'nde, Samet Özcan ve Emircan Baydur'un bahçesini ziyaret etti. İlçede 1000 dekar alanda aronya yetiştirildiğini söyleyen Sezai Çelik, "İnegöl'de aronya hasadımız başlamış durumda. Şu anda Bahçekaya Mahallesindeyiz. İnegöl'ümüzde 1000 dekar alanda aronya üretilmekte ve gitgide çoğalacağını biliyoruz. Fakat aronyanın tanıtımıyla ilgili bir sıkıntımız var. Bunu daha önce aronya fideleri dağıtırken de söylemiştik. Bu kadar yararlı bir meyve, kendisine henüz bir pazar bulamadı. Ancak ona rağmen şu an buradaki bahçedeki ürünlerin hepsi satılmış durumda. Ben bunu daha önceden bir önceki belediye başkanıma ifade etmiştim. Şu an Mustafa Bozbey'in yanına gittiğim zaman bunu açıkladım. Hatta kendisini aronya hasadına davet ettim" diye konuştu.

'BİZİM SIKINTIMIZ PAZAR SORUNU'

Aronya üretimiyle ilgili bir sıkıntı bulunmadığını, en büyük sıkıntılarının pazar sorunu olduğunu söyleyen Çelik, "Bizim sıkıntımız pazar sorunu. Aronya genelde eğimli yerlerde ekiliyor. Ovada ekilen bir ürün değil. Daha çok orman bölgelerindeki toprakların değerlenmesi anlamında, çiftçiye daha çok gelir sağlıyor ve yaban mersini gibi toprak seçmiyor. Aronyadan her yerde verim alabiliyorsunuz. Bu anlamda bizim için önemli bir meyve. Sadece pazarla ilgili sorunu hallettiğimiz zaman, İnegöl'ümüzde hatırı sayılır üretimi yapılacaktır. Dönümünden 1 ton alınıyor. Fiyat da şu an toptanda 100 lira civarı satılıyor. Tabi perakende değerlendirdiğin zaman 250-300 civarında satış yapabiliyorsunuz" ifadelerini kullandı. .

'GENÇLERİ ÇİFTÇİLİKTEN UZAKLAŞTIRDILAR'

Çiftçi Samet Özcan ise şunları söyledi:

"Gençleri çiftçilikten uzaklaştırdılar. Biz kuzenimle beraber bir tarım işine girelim dedik. Allah'a şükür güzel yetiştirdik. Kendimizi buraya adadık. Yapacağız diye düşünüyoruz. Baya bir şeyler becerdik. Daha da yapacağız inşallah. Aronyanın çok faydası var. Bütün doktorlar yüzyılın meyvesi diyor. Şeker hastalığına, tansiyona, kansere bile iyi geliyor. Öyle duyduk. Orasını Rabbim bilir, biz yetiştiriyoruz. Millete de şifa olmasını diliyoruz. Talep şu an çok iyi değil. Yeni yeni piyasaya girmeye çalışıyoruz. Birkaç yerden müşteri bulduk. Onlarla devam etmeyi düşünüyoruz. Önümüzdeki zamanda daha güzel olur diye ümidimiz var."

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),