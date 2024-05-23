İnebolu'da Tıbbi Tahliye Eğitimi Verildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde TCSG 96 Bot Komutanlığı tarafından 112 Acil Sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibine (UMKE) "tıbbi tahliye eğitimi" verildi.

TCSG-96 Bot Komutanlığı ile DEGAK-30 Tim Komutanlığı ve İnebolu Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri, Acil Durumlarda Türk Arama Kurtarma Bölgesi İçerisinde Tıbbi Tahliye Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin İşbirliği Protokolü kapsamında 42 sağlık personeline kazazedelerin tahliyesi konusunda kurumlar arası koordinasyonun üst düzeyde sağlanabilmesi konularında eğitim verdi.

Denizlerde yaşanabilecek kazalar ile Türk arama kurtarma bölgesi sınırlarındaki kazalar karşısında ekiplerin etkin ve hızlı müdahalesini amaçlayan eğitim sonrası tatbikat yapıldı.

Tatbikatta, senaryo gereği denize düşen bir kişi için ekipler harekete geçti.

Sağlık personeli ile hareket eden sahil güvenlik ekibi, bu kişiye kısa sürede ulaşarak bota aldı.

Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan kazazede, daha sonra limanda bekleyen 112 Acil Sağlık ekibine teslim edilerek hastaneye kaldırıldı.