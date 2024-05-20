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İnebolu'da TCSG 96 Bot Komutanlığı Gemisi Halkın Ziyaretine Açıldı

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Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TCSG 96 Bot Komutanlığı gemisi halkın ziyaretine açıldı. İnebolu Limanı'nda bağlı olduğu rıhtımda ziyarete açılan gemide sahil güvenlik personelince karşılanan vatandaşlar, personel nezaretinde gemiyi gezdi. Komutanlığın yapısı, geminin sahip olduğu donanımlar hakkında vatandaşlara bilgi veren personel, merak edilen soruları yanıtladı. Gün içerisinde 250 kişinin ziyaret ettiği gemide çocukları ve gemi personeliyle hatıra fotoğrafı çektiren aileler, sahil güvenlik ekibine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında TCSG 96 Bot Komutanlığı gemisi halkın ziyaretine açıldı.

İnebolu Limanı'nda bağlı olduğu rıhtımda ziyarete açılan gemide sahil güvenlik personelince karşılanan vatandaşlar, personel nezaretinde gemiyi gezdi.

Komutanlığın yapısı, geminin sahip olduğu donanımlar hakkında vatandaşlara bilgi veren personel, merak edilen soruları yanıtladı.

Gün içerisinde 250 kişinin ziyaret ettiği gemide çocukları ve gemi personeliyle hatıra fotoğrafı çektiren aileler, sahil güvenlik ekibine gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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