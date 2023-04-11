Imf, Çin Ekonomisinin 2023'te Yüzde 5,2 Büyüyeceğini Öngörüyor

Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde bulunan Yantai'deki Yantai Limanı'nda ihraç edilecek rüzgar enerjisi pervaneleri, 2 Mart 2023. (Fotoğraf: Tang Ke/Xinhua)

WASHİNGTON, 11 Nisan (Xinhua) -- Uluslararası Para Fonu (IMF) yeni yayınladığı raporda Çin ekonomisinin 2023'te yüzde 5,2, 2024'te ise yüzde 4,5 büyüyeceği tahmininde bulundu.

IMF, Salı günü yayınladığı Dünya Ekonomik Görünümü raporunda, "Çin'de Ocak ayında Kovid-19'un yayılma hızının hafiflemesiyle hareketlilik normale döndü ve perakende satışlar ve seyahat rezervasyonları gibi yüksek değerli ekonomik göstergeler toparlanmaya başladı" ifadeleri yer aldı.

Raporda, "Çin'in ekonomisinin yeniden dışa açılması ve büyümesi muhtemelen olumlu etkiler yaratacak, özellikle Çin turizmine itimat eden ve bu alanda güçlü ticari bağları olan ülkeler için söz konusu etkiler daha kuvvetli olacak" denildi.