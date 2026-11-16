İmamoğlu, iktidarın borsaya göz diktiğini ve İstanbul'u yağmaladığını öne sürdü

İmamoğlu, iktidarın borsaya göz diktiğini ve İstanbul'u yağmaladığını öne sürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti iktidarının borsaya göz diktiğini ve İstanbul'u yağmaladığını öne sürdü. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Milletimiz esas çöküşü size sandıkta yaşatacak' dedi.
(İSTANBUL) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti iktidarının borsaya göz diktiğini, İstanbul'u yağmaladığını ileri sürerek, "Milletimiz esas çöküşü size sandıkta yaşatacak" ifadelerini kullandı.
Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Borsaya göz diktiler, milletin cebindeki paraya çöktüler. İstanbul'u yağmaladılar, talanda sınır tanımadılar. Milletin malına, İBB'nin Saraçhane binasına çöktüler. 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en ağır dönemlerinden birini yaşatan asrın vurguncuları… Millete ait her şeye çökmekte uzmanlaşan saray zihniyeti… Milletimiz esas çöküşü size sandıkta yaşatacak!"