Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

İmamoğlu, iktidarın borsaya göz diktiğini ve İstanbul'u yağmaladığını öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İmamoğlu, iktidarın borsaya göz diktiğini ve İstanbul'u yağmaladığını öne sürdü
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti iktidarının borsaya göz diktiğini ve İstanbul'u yağmaladığını öne sürdü. İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Milletimiz esas çöküşü size sandıkta yaşatacak' dedi.

(İSTANBUL) - Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, AK Parti iktidarının borsaya göz diktiğini, İstanbul'u yağmaladığını ileri sürerek, "Milletimiz esas çöküşü size sandıkta yaşatacak" ifadelerini kullandı.

Tutuklu cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi"nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Borsaya göz diktiler, milletin cebindeki paraya çöktüler. İstanbul'u yağmaladılar, talanda sınır tanımadılar. Milletin malına, İBB'nin Saraçhane binasına çöktüler. 103 yıllık Cumhuriyet tarihimizin en ağır dönemlerinden birini yaşatan asrın vurguncuları… Millete ait her şeye çökmekte uzmanlaşan saray zihniyeti… Milletimiz esas çöküşü size sandıkta yaşatacak!"

Kaynak: ANKA
Bu haber 13 sitede yayınlandı.
14 yaşındaki kızın TikTok canlı yayını faciayla bitti! Son sözleri dikkat çekiciydi

14 yaşındaki kızın TikTok yayını faciayla bitti! İşte son sözleri
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda

Fenerbahçe'nin yıldızından şok veda!
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı27

Ülkenin başkentinde kabus gecesi! Füzeler art arda indi
Macron'un genç kadınla samimiyeti tartışma yarattı

Macron'a bak sen! Hem de eşinin yanında
Kilosu yüzünden akran zorbalığına uğradı, koşuyla 6 ayda 100 kilodan 70'e indi! Hedefi Türkiye'yi koşarak geçmek

Kilosuyla alay ediyorlardı! Şimdi Türkiye'yi koşarak geçecek
Genç kadını ateşe vermişti! Kadıköy'deki vahşette karar çıktı

Kadıköy canisi hakkında karar verildi! Genç kadını böyle yakmıştı
Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu

Dirk Kuyt'ın Fenerbahçe'den aldığı para belli oldu
Kolombiya'da korkunç tuzak! Muz tarlalarından bomba ve silah çıktı

Tarlayı kazdılar, bomba ve dronlar bulundu