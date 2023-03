'İLK EVİM' PROJESİNDE TUZLA'DA KURA ÇEKİMİ BAŞLADI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın TOKİ eliyle hayata geçirdiği sosyal konut hamlesi 'İlk Evim' projesinde İstanbul için planlanan 50 bin sosyal konuttan, Tuzla'da inşa edilecek 20 bin 920 konutun kura çekimi bugün başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraları 7 Kasım 2022 tarihinde Ardahan ve Şırnak illeriyle başlayan 'İlk Evim' projesinde kura çekimlerinde sona gelindi. 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimleri 6 Mart tarihinde Ankara'da başlayarak kalan diğer illerle devam etti. 'İlk Evim' projesinde İstanbul'da da 16 Mart-19 Nisan tarihleri arasında devam edecek kura çekimleri bugün itibariyle yapılmaya başlandı. İstanbul'un çeşitli yerlerinden kura çekim törenine katılan birçok insan heyecanla çekilişi takip etti.

Proje kapsamında Tuzla'da yapılacak olan 20 bin 920 konut için şehit yakınlarına 381, engellilere bin 46, emeklilere 4 bin 184, gençlere 4 bin 184 ve diğer vatandaşlara 11 bin 125 kontenjan ayrıldı. Başvuru yapan şehit yakını 381 kişinin kontenjan kadar olması sebebiyle doğrudan hak sahibi olduğu sosyal konut projesinde bugün 19 bin 839 engelli başvurusu arasından bin 46 engelli hak sahibini belirlemek için kura çekimi yapıldı.

'CUMHURBAŞKANIMIZ 20 YILDA TOKİ ELİYLE 1 MİLYON 780 BİN KONUT ÜRETTİRDİ'

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, 'Bugün icra ettiğimiz kura çekimi yalnızca bir kura çekimi değil. Memleketini, vatanını sevmenin, can için canlar için hizmet etmenin, şehircilik vizyonunun, duyarlılığın göstergesidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, göreve geldiği günden itibaren sağlam evler, sağlam şehir için TOKİ'yi dünyanın en çok ev üreten kurumu yaptı. Bazıları bunu anlamasa da bu ülkeye sağlıklı, deprem güvenli konut üretmekten bir an olsun vaz geçmedi. E-muhtıra, darbe girişimleri, ekonomik saldırılar, Kovid Salgını. 20 yılda çok şey oldu. Bütün bu olanlara rağmen Cumhurbaşkanımız TOKİ'yi bir an olsun dinlendirmedi, bir an olsun deprem güvenli evler üretmeyi durdurmadı. TOKİ'ye karşı bütün kara propagandalara, kentsel dönüşüme karşı bütün kışkırtmalara, önüne çıkarılan bütün engellemelere rağmen 20 yılda TOKİ eliyle 1 milyon 780 bin konut ürettirdi. Bu konutları vatandaşlarımıza teslim etti' şeklinde konuştu.

'YOL AÇACAKLARSA AÇSINLAR YA DA LAF KALABALIĞI YAPMADAN YOLUMUZDAN ÇEKİLSİNLER'

Tuzla'daki kentsel dönüşüm projelerinin baltalandığını iddia eden Başkan Yazıcı konuyla ilgili şöyle konuştu:

'Cumhurbaşkanımızın emir ve talimatlarıyla, Tuzla'daki en önemli işimizi kentsel dönüşüm olarak belirledik. Bugüne kadar 8 bin 500 konut dönüştürdük. Çok sayıda dönüşüm projesini programımıza aldık. Yalnız bir derdimiz var. Her yerde söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Sözüm ona siyaset yapan bazı muhalifler, belediye meclis üyeleri, mimar mühendis odaları, hatta İstanbul Büyükşehir Belediyesi her kentsel dönüşüm projemize çelme takıyor, bizi yavaşlatıyor. Kendilerini insafa, vicdana davet ediyorum. Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünden lütfen çekilsinler. Kimseyi, telafisi olmayan hayat faturasıyla yüzleştirmesinler. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının gerçek anlamda kentsel dönüşüm işine odaklanmasını istirham ediyorum. Çağrılarımıza kulak tıkadıklarını, maalesef biliyorum. Yine de sesimi duyurabilme ihtimaliyle bu çağrımı tekrarlıyorum, sürekli tekrarlamaya devam edeceğim. Bir yol açacaklarsa açsınlar ya da laf kalabalığı yapmadan yolumuzdan çekilsinler.'

'BENİM GERÇEKTEN İHTİYACIM VAR'

Kura çekimine, engelli kategorisinden başvuran Fatih Karasu, 'Sonuçları heyecanla bekliyorum. Gerçekten ihtiyacı olana çıksın, benim gerçekten ihtiyacım var. Bunun için de Fatih'ten buraya kura çekimini izlemeye geldim' dedi.

Engelli oğlu adına Beykoz'dan kura çekimine katılan Feray Çerman ise 'Üçüncü katılışım, bekliyoruz. Çıkarsa tabi ki sevinirim. Ama keşke benim Beykoz'da imar barışı aldığım kendi yerime ev yaptırsaydı da buraya hiç gelmeseydim' şeklinde konuştu.

'50 YILDIR KİRADA OTURUYORUM'

Sancaktepe'den kura çekilişine katılmak için gelen Güldane Karakaya 'İlk defa yazıldım, 50 yıldır kirada oturuyorum. Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun, çıkarsa bizi kurtaracak. Çıkmazsa da şansımıza, yapacak bir şey yok. Duyduğumda ilk defa evim olacak diye düşündüm. İnşallah bana çıkar' ifadelerini kullandı.

KURA ÇEKİMİ YAPILACAK İLÇELER

Çatalca'da 540 ve Selimpaşa'da 200 hak sahibi için 30 Mart'ta ki kura çekimi Silivri Alibey Spor Salonu'nda yapılacak. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak kura çekemi de 1- 19 Nisan tarihleri arasında Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek. Kura çekimleri, 16 Mart- 19 Nisan tarihlerinde belirtilen adreslerde saat 10.00'da başlayacak ve Bütün kuralar TOKİ'nin internet sitesinden canlı yayınlanacak.