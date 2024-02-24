Üye Girişi
Haberler

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Yaban Hayatı Görüntüleri Paylaşıldı

Güncelleme:

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sosyal medya hesabından, Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayvanlarının fotokapanla kaydedilen görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde, Milli Park'ta yaşayan vaşak, bozayı, geyik, karaca, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları görülüyor.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda fotokapanla kaydedilen yaban hayatı görüntüleri paylaşıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP) sosyal medya hesabından, Kastamonu ve Çankırı sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki yaban hayvanlarının fotokapanla kaydedilen görüntüleri paylaşıldı.

Paylaşımda, "Doğadaki gözlerimiz, fotokapanlarımız, bu kez Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın zenginliklerini gözler önüne seriyor." ifadesine yer verildi.

Görüntüde, Milli Park'ta yaşayan vaşak, bozayı, geyik, karaca, kurt ve tilki gibi yaban hayvanları görülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Parklar Genel Müdürlüğü Ilgaz Dağı Kastamonu Çankırı Hayvanlar Çevre Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Şubat GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! DEM Parti Antalya Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya adayı Nesibe Bahadır ve Kemal Bülbül kimdir? 25 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 25 Şubat Pazar burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Çorum FK - Bodrumspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Çorum FK - Bodrumspor maçı nereden izlenir? Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK - Başakşehir maçı nereden izlenir? Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi 5. sezon hangi tarihte, ne zaman yayınlanacak? Gibi 5. sezon yayınlandı mı? Yaz tatiline kaç gün kaldı? Yaz tatiline kaç gün var, ne zamana başlayacak? Twitch kapandı mı? Twitch neden kapandı, sebebi ne? Twitch'e yasak mı geldi, neden girilmiyor? Hull City - WBA maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hull City - WBA maçı nereden izlenir? PROTEİN TOZU ZARARLI MI? Protein tozu kilo almak, kilo vermek için kullanılır mı? Protein tozunun zararı var mı, her gün kullanılır mı? YAZ TATİLİ KISALDI MI? Yaz tatili kaç gün oldu, kısaltıldı mı? İşte MEB'den yaz tatili açıklaması! KAYSERİSPOR – ÜMRANIYESPOR CANLI: Bandırmaspor – Ümraniyespor maçı nereden, nasıl izlenir? Bandırmaspor Ümraniyespor canlı yayın linki! KAYSERİSPOR – ANKARAGÜCÜ CANLI: Kayserispor – Ankaragücü maçı nereden, nasıl izlenir? Kayserispor Ankaragücü canlı yayın linki! Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bandırmaspor - Ümraniyespor maçı nereden izlenir? Kayserispor - Ankaragücü maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kayserispor - Ankaragücü maçı nereden izlenir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title