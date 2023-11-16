İletişim Başkanlığı Almanya'da "Uluslararası Sistemin Açmazı: Nereye Gidiyoruz?" başlıklı toplantı düzenledi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya resmi ziyareti öncesi Berlin'de "Uluslararası Sistemin Açmazı: Nereye Gidiyoruz?" başlıklı yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Almanya kamu sektöründen, akademi camiasından, düşünce kuruluşlarından ve sivil toplum kuruluşlarından (STK) temsilciler ve Alman basın mensupları katıldı.

Toplantıda küresel barış ve güvene yönelik zorluklar karşısında ortak bir sorumluluk duygusuyla uluslararası işbirliğine yönelik strateji ve fırsatlar ele alındı.

Uluslararası sistemin günün sorun ve çatışmaları karşısında etkisiz kalmasının farklı coğrafyalarda yarattığı yıkım ve insani trajedinin değerlendirildiği toplantıda, uluslararası sistemin reformuna yönelik yaklaşımlar da tartışıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, toplantıda yaptığı konuşmada, Berlin'de düzenlenen etkinlikle uluslararası krizlere odaklandıklarını vurguladı.

Uluslararası sistemin özellikle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yapısının uluslararası kriz ve çatışmaların çözümüne karşı yetersiz kaldığına işaret eden Özdemir, uluslararası toplumun yeni mekanizmalar oluşturarak bu çözümsüzlük ve çatışma ortamından çıkabileceğini kaydetti.

Özdemir, Türkiye ve Almanya arasındaki ilişkilerin bu açıdan da bu büyük önem taşıdığını belirtti.

Bugün geleneksel medya ve sosyal medyada sık sık dezenformasyon ve kara propaganda faaliyetlerinin yürütüldüğünü dile getiren Özdemir, "Temel amacımız dezenformasyonla mücadele." dedi.

Dezenformasyonla mücadelenin yerel ve bölgesel bir sorun olduğunu hatırlatan Özdemir, uluslararası barış ve istikrarının tesisi ve devamlılığı için küresel bir mücadele ihtiyacı olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen de İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan bugünkü uluslararası sistemin dünyada barış ve istikrar için yeterli olmadığını belirterek sistemin, Ukrayna'dan Filistin'e kadar sorunların çözülmesinde yetersiz kaldığını ifade etti.

Terörizmden iklim değişikliğine, yabancı düşmanlığından düzensiz göçe kadar uluslararası sorunların çeşitlenmesi ve daha karmaşık bir hale gelmesinin mevcut uluslararası sistemi etkisizleştirdiğini belirten Şen, daha adil bir dünyanın inşası için uluslararası sistemin reforme edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Açılış konuşmalarının ardından katılımcılar, uluslararası sistemin yaşadığı açmazlar çerçevesinde yorum ve önerilerini ifade etti. Toplantıda bu kapsamda Türkiye ve Almanya'nın yakın ilişki içerisinde olması gerektiği dile getirildi.