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Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak "Hurda araç" düzenlemesi TBMM gündeminde değil

Sıfır araç alımlarında indirim sağlayacak
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Üç ay önce hurda araçlarla ilgili verilen kanun teklifi teşvik beklentisi oluşturmuştu. Ancak iktidarın gündeminde bu konunun bulunmadığı belirtildi.

TBMM'de önümüzdeki dönemde, yargı paketi, Rekabet Kanunu'nda değişiklik ve HSK üyelerinin özlük haklarıyla ilgili düzenlemeler öngören kanun teklifleri sunulması bekleniyor. MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk'ün üç ay önce hurda araçlarla ilgili verdiği kanun teklifi teşvik beklentisi oluştururken, iktidarın gündeminde bu konunun bulunmadığı bildirildi.

KANUN TEKLİFİNCE CEZALAR ÖN PLANDA

AK Partili kaynaklardan edinilen bilgiye göre, geçen ay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4. Yargı Reformu Strateji Belgesi doğrultusunda kanun teklifi üzerinde çalışılıyor. TBMM'ye mart ayı başında sunulması planlanan kanun teklifiyle, ceza adalet sistemi ve cezalarda caydırıcılıkla ilgili düzenlemelere gidilecek. İki yılın altındaki suçlarda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması amacıyla denetimli serbestlik, koşullu salıverme gibi uygulamaları ve Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) özellikle bazı suçlarda alt ve üst sınırlarla ilgili yeniden düzenlemeler yapılacak. İki yılın altındaki suçlarla ilgili zorunlu kamu hizmetinde çalıştırmaya yönelik uygulamalar öngörülüyor.

DÜZENLEMENİN KONUSU BAMBAŞKA

TBMM'ye sunulması beklenen bir diğer düzenleme ise Rekabet Kanunu'nda planlanan değişiklikler ile ilgili. Bu kapsamda internet üzerinden servis hizmeti sunan şirketlerle ilgili düzenleme yapılacak. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu Başkanlığı ile bu tür hizmet sunan büyük şirketlerin piyasa hakimiyetinin rekabet şartlarını ihlal edip etmediği izlenecek ve denetim altına alınacak. Bu konuda uzun süredir devam eden çalışmalar kapsamında sektör temsilcileri ve diğer paydaşlarla son bir toplantı daha yapılmasının planlandığı, ardından kanun teklifinin TBMM'ye geleceği öğrenildi. Öte yandan, HSK üyeliğine dışardan atananların, yüksek yargıdan atananlarla emeklilik ve diğer bazı özlük hakları açısından eşitliğin sağlanmasını amaçlayan bir düzenleme yapılacağı, bunun torba kanun teklifiyle TBMM'ye getirileceği belirtiliyor.

HURDA ARABALAR TOPLAMIŞLAR

Bir süredir kamuoyunda oluşan beklentiye karşılık hurda araçlarla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı konusunda ise AK Partili kaynaklar, AK Parti'nin gündeminde böyle bir konunun olmadığını vurguladı. Yetkililer, "Toplumsal manada öyle bir talep var mı? Yok öyle bir şey. Üç-beş bölgede bazı insanlar hurda araç toplamışlar ama bunun bir etki analizi var, bir araştırması var. Bu tür trafikten men edilecek araç sayısı nedir, ÖTV dediğimiz indirimle beraber ne hedefleniyor, bütçeye bir maliyeti var mı?... Hiçbir şey belli değil ki. Birileri bunun üzerinden piyasada hurda araba toplamış. Hurda araçlara teşvik diye bir şey gündemde yok" ifadelerini kullandı.

HURDA ARAÇ İÇİN BEKLENTİ OLUŞMUŞTU

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk tarafından 18 Kasım 2024'te, "Trafik kazası veya doğal afet sonucu zarar görüp ağır hasarlı olduğu saptanan ve ekonomik ömrünü doldurma, eskime, yıpranma, kaza geçirme, yanma gibi nedenlerle kullanılamaz duruma gelen araçların onarılarak yeniden trafiğe çıkarılmasının yasaklanması, bu yasağa aykırı hareket edenlerin 500 bin TL para cezası ile cezalandırılması ve söz konusu araçlara ilişkin satış işlemlerinin yedek parça ve hurda satışı çerçevesi ile sınırlandırılması" konusunda kanun teklifi sunmuştu.

Kaynak: ANKA / Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelçuk Demircigil:

Vergi alacak, vergilendirilecek yer arıyorlar. Hiç bu kadar ötv den kdv den vazgecerler mi? Bu sartlarda böyle bir yasanin cikmayacagi belliydi.

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