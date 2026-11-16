İKLİM ZİRVESİ COP31 ANTALYA - Bakan Kurum, "Belem 1,5 Misyonu" raporunun görüşüldüğü toplantıda konuştu:

Cop31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "1,5 derece, ilk bakışta teknik bir eşik gibi görünebilir. Oysa bu rakamın arkasında su var, gıda var, şehirler var, insan sağlığı ve ülkelerin kalkınma imkanları var. Belem 1,5 Derece Misyonu'nu bu nedenle çok önemsiyorum." dedi.

Bakan Kurum, COP31 Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile "Belem 1,5 Derece Misyonu Üst Düzey Etkinliği"ne katıldı.

COP29, COP30 ve COP31 Başkanlıkları (Azerbaycan, Brezilya, Türkiye, Avustralya) tarafından ortaklaşa yürütülen, küresel sıcaklık artışını 1,5 derece sınırında tutmak amacıyla yayımlanan "Belem 1,5 Misyonu" raporunun sunumu ve sonuçlarının görüşüldüğü toplantının açılış konuşmasını COP31 Başkanı Kurum yaptı.

Konuşmasında 1,5 derece misyonunun önemine dikkat çeken Kurum, "1,5 derece, ilk bakışta teknik bir eşik gibi görünebilir. Oysa bu rakamın arkasında su var, gıda var, şehirler var, insan sağlığı ve ülkelerin kalkınma imkanları var. Belem 1,5 Derece Misyonu'nu bu nedenle çok önemsiyorum. Bakü'de güçlenen finansman iradesini, Belem'de öne çıkan uygulama anlayışını ve Antalya'da sonuç alma kararlılığımızı aynı çizgide buluşturuyoruz." diye konuştu.

İnsanlığın uzun zamandır iklim meselesine bir cevap aradığını dile getiren Kurum, Paris'te ortak hedefler belirlediklerini, sonraki COP'larda finansmanı, teknolojiyi, uyumu, kayıp ve zararı konuştuklarını anlattı.

Kurum, bilim insanlarının ölçtüğünü, hükümetlerin müzakere ettiğini, toplumların çözüm aradığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama zaman zaman meselenin daha derin bir tarafı üzerinde de düşündük. Henüz doğmamış insanların geleceği hakkında bugün karar verme hakkımızın yanında nasıl bir sorumluluğumuz var? Geçen yüzyılın önemli düşünürlerinden Hans Jonas bu meseleyi dert edinmişti. Gelecek kuşakların bugünün karar masalarında temsil edilmediğini, çünkü henüz doğmamış insanların kendi haklarını savunacak bir sese sahip olmadığını hatırlatıyordu. İklim meselesinin ahlaki ağırlığı da biraz burada yatıyor. Bu masada bulunmayan insanların yaşayacağı dünyanın şartlarını, bugün bizim kararlarımız belirleyecek."

"Örtü kararımızı bugün yayımladık"

COP31 Başkanı Kurum, küresel sıcaklık artışına ilişkin uyarıların giderek arttığına dikkati çekti.

Bilimin gelecek dönemdeki zorlu mesafeyi açıkça gösterdiğini vurgulayan Kurum, Belem Misyonu Raporu'na göre mevcut politikaların yüzyıl sonunda 2,6 derece ile 2,9 derece arasında bir sıcaklık artışına götürebileceğini aktardı.

Açıklanan taahhütlerin tamamının yerine getirilse dahi tahminlerin 1,7 derece ile 2,3 derece arasında kaldığını bildiren Kurum, "Bu yüzden her onda bir derece hayati öneme sahip. Rapor, önümüzde 2 mesafe bulunduğunu söylüyor. Bilimin gerektirdiğiyle mevcut hedeflerimiz arasındaki mesafe ve verdiğimiz sözlerle sahada yaptıklarımız arasındaki mesafe. COP31 Başkanlığı olarak özellikle ikincisine yoğunlaşıyoruz. Bu çerçevede Örtü Kararımızı da bugün yayımladık. Her ülkenin önceliklerini, her ülkenin başlangıcını değerlendirdik ve gelen görüşler çerçevesinde de bu konuları sizlere ilettik. İstiyoruz ve arzuluyoruz ki burada artık bir karar alalım." dedi.

COP31'in 10 öncelikli alanından biri olan İklim Uygulama Köprüsü ve SURFF'ün amacına da değinen Kurum, artık hedeflerin finansmanla, teknolojiyle ve uygulanabilir projelerle buluşması gerektiğini söyledi.

Kurum, gelişmekte olan ülkelerin yıllık uyum finansmanı ihtiyacının 2035'e kadar 310 ila 365 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Buradaki mesele yalnızca daha fazla para bulmak değil, kaynağı doğru zamanda, uygun şartlarla ve gerçekten ihtiyaç duyulan yere ulaştırabilmek. En kırılgan ülkelerin iklim mücadelesini yeni borç yükleri altında yürütmesini bekleyemeyiz. COP31 kapsamında geliştirdiğimiz İklim Uygulama Köprüsü – BRIDGE ülkelerin iklim ve kalkınma önceliklerini yatırıma hazır projelerle buluşturmayı amaçlıyor. SURFF ile şehirlerin dirençlilik projelerini uygulamaya hazırlıyoruz. Turkuaz Bağlantı Girişiminde su, tarım ve iklimi, Antalya Dirençli Sağlık Sistemleri Girişiminde ise iklim ile insan sağlığını birlikte ele alıyoruz."

İklim mücadelesinde verilen sözlerin artık somut adımlara dönüşmesi gerektiğinin altını çizen Kurum, Belem Misyonu'nu bir kapanış belgesi olarak görmediğini, gelecek dönemin çalışma belgesi olarak gördüğünü söyledi.

"Bizim açımızdan asıl mesele siyasi iradenin insanların hayatına dokunan sonuçlara taşınabilmesidir"

COP31 Başkanı Kurum ve Müzakereler Başkanı ve Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen, daha sonra sivil toplum ve diğer gözlemci gruplarıyla doğrudan diyalog kurmak amacıyla Mavi Bölge'de Gözlemci Kuruluşlarla Açık Oturum Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Kurum, COP31'in ilk haftasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Liderler Zirvesi'nin siyasi iradenin en üst düzeyde ortaya konduğu önemli bir eşik olduğunu belirtti.

Liderlerin gündeminde temiz enerji dönüşümünden elektrifikasyona, yeşil sanayiden finansmana, uyumlu dirençten şehirlere kadar pek çok başlığın olduğunu aktaran Kurum, "Bizim açımızdan asıl mesele, bu siyasi iradenin müzakere masasına, oradan da insanların hayatına dokunan sonuçlara taşınabilmesidir. Şimdi konferansın en hassas bölümündeyiz. Müzakereler sürüyor. Farklı öncelikler, farklı beklentiler var. Başkanlık olarak bütün tarafları dinliyor, ortak zemini genişletmeye ve uzlaşıyı mümkün kılacak alanları açmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurum, COP31'in ikinci haftasının, ortaya çıkan kararların ne ölçüde uygulanabilirliğini göstereceğini anlatarak, COP31 Eylem Gündemi'ni bu nedenle ayrı bir yerde tuttuklarını söyledi.

Taahhütlerin sahada karşılık bulmasının, yeni ortaklıkların kurulmasının, yatırımların hızlanmasının ve başarılı uygulamaların yaygınlaşması için geniş bir paydaş desteğine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kurum, gözlemci kuruluşların bu noktada çok kıymetli bir rol üstlendiğini dile getirdi.

COP31 Başkanlığının farklı görüşlere ve eleştirilere açık olduğunu ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Başkanlık olarak her görüşe aynı cevabı verme iddiasında değiliz. Fakat her görüşün duyulabileceği, taleplerin açıkça ifade edilebileceği ve eleştirilerin sürece katkı sunduğu bir zemin kurmakla sorumluyuz. Townhall toplantılarının kıymeti de burada. Antalya'daki hazırlıkları da bu anlayışla yaptık. Mavi Alan'da Yerli Halklar Pavilyonu ve Sivil Toplum Merkezi için ücretsiz alan tahsis ettik. Süreç boyunca bize ilettiğiniz talepleri tek tek değerlendirdik, erişimi ve katılımı kolaylaştırmaya çalıştık. Bunları bir ev sahipliği ayrıntısı olarak görmüyoruz. Katılımın niteliği, konferansın niteliğini de doğrudan etkiliyor. Bir topluluğun kendini ifade edebildiği, bir uzmanın bilgisini paylaşabildiği, bir gencin söz alabildiği ortam, alınan kararları da daha güçlü hale getiriyor."

Bakan Kurum, Türkiye ve Avustralya olarak COP31'den kalıcı bir miras bırakmak istediklerini vurguladı.

Kaynak: AA