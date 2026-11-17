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Haber : Batuhan DÜKEL / Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANTALYA) - İklim Ağı temsilcilerinden Özlem Katısöz, COP31 çerçeve karar taslağındaki fosil yakıtlardan çıkış yaklaşımının nihai metinde korunması gerektiğini söyledi. Elektrifikasyonun yenilenebilir enerjiye dayanmasının önemini vurgulayan Katısöz, "Yoksa sadece elektrifikasyon dersek aslında kirlilik kaynağının yerini değiştirmiş oluruz" dedi.

Antalya'da düzenlenen COP31'de ANKA Haber Ajansı'na konuşan İklim Ağı temsilcilerinden Özlem Katısöz, çerçeve karar taslağını ve zirvenin ikinci haftasında devam eden müzakereleri değerlendirdi. Katısöz; fosil yakıtlardan çıkış, iklim finansmanı, adil geçiş, iklim değişikliğine uyum ve elektrifikasyon başlıklarındaki beklentilerini anlattı.

"TASLAĞIN DA TASLAĞI DİYEBİLİRİZ"

Çerçeve karar metninin henüz müzakere aşamasında olduğunu vurgulayan Katısöz, "O çerçeve taslak şu an aslında taslağın da taslağı diyebiliriz. Tüm bu müzakerelere, konferansa taraf olan ülkelerin gündemlerini, taleplerini dahil ettikleri bir belge" diye konuştu.

Belgenin hafta sonuna kadar yeniden gözden geçirileceğini ve içeriğinin değişeceğini belirten Katısöz, ülkelerin metindeki görüşleri müzakere etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Katısöz, çerçeve kararın konferansın ortaya koymak istediği siyasi yönü ifade edecek olması nedeniyle önemli olduğunu dile getirdi.

İklim hareketi açısından taslaktaki fosil yakıtlardan uzaklaşma ve çıkışa ilişkin ifadelerin önem taşıdığını belirten Katısöz, bu yaklaşımın sonraki taslaklarda ve nihai metinde korunması gerektiğini vurguladı.

"TÜRKİYE AÇISINDAN KRİTİK"

Kömür, gaz ve petrol tüketiminin sonlandırılması gerektiğini söyleyen Katısöz, Türkiye'nin iklim değişikliğine karşı kırılganlığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Biz Doğu Akdeniz coğrafyasında olan bir ülkeyiz ve iklim değişikliğine karşı en kırılgan ülkelerden biriyiz. Dolayısıyla fosil yakıtlardan çıkış, fosil yakıt tüketiminin sıfırlanması, iklim değişikliğiyle mücadele için iddialı adımlar atılması Türkiye açısından kritik."

ADİL GEÇİŞTE İNSAN HAKLARI VE KAPSAYICILIK TALEBİ

Çerçeve kararın dışında farklı müzakere başlıklarının da bulunduğunu belirten Katısöz, iklim eylemlerinin kim tarafından ve nasıl finanse edileceğinin bunlardan biri olduğunu söyledi.

Katısöz, iklim değişikliğinden ve enerji dönüşümü politikalarından etkilenen insanların mağdur olmaması, geride bırakılmaması için alınacak önlemlerin de adil geçiş mekanizması kapsamında görüşüldüğünü anlattı.

Adil geçiş mekanizmasının insan haklarını merkeze alan ve fosil yakıtlardan çıkışı kolaylaştıran biçimde tasarlanmasını beklediklerini dile getiren Katısöz, mekanizmanın kendine ait bir yapısının ve ayrı bir kurumunun bulunması, bu kurumun da mümkün olan en kapsayıcı şekilde oluşturulması gerektiğini ifade etti.

FİNANSMANIN KAMU KAYNAKLI VE HİBE TEMELLİ OLMASI BEKLENTİSİ

İklim değişikliğinin etkilerine uyumun da müzakerelerin önemli başlıklarından olduğunu söyleyen Katısöz, gezegendeki ısınmanın etkilerinin aşırı hava olaylarıyla görüldüğünü belirtti. Katısöz, uyum için yaklaşık 120 milyar dolarlık kaynak aktarılmasının görüşülen konular arasında bulunduğunu aktardı.

İlk hafta bazı gelişmeler yaşanmasına rağmen müzakere başlıklarında istenilen ilerlemenin sağlanamadığını savunan Katısöz, finansmana ilişkin beklentilerinden birinin kamu kaynaklarının kullanılması ve desteğin hibe temelli olması olduğunu söyledi.

"KİRLİLİK KAYNAĞININ YERİNİ DEĞİŞTİRMİŞ OLURUZ"

Elektrifikasyonun Türkiye'nin öne çıkardığı konulardan biri olduğunu belirten Katısöz, Türkiye başkanlığının enerji kullanımında elektriğin payını artırmaya yönelik hedefin çerçeve karar metninde yer almasını istediğini ifade etti. Bu hedefin yenilenebilir enerjiyle ilişkilendirilmesi gerektiğini vurgulayan Katısöz, şöyle konuştu:

"Burada da önemli konu elektrifikasyonun, yani elektriğin yenilenebilirden gelmesini, rüzgardan ve güneşten gelmesini sağlayacak bir çerçeve çizilmesi. Yoksa sadece elektrifikasyon dersek aslında kirlilik kaynağının yerini değiştirmiş oluruz. Petrol tüketen araç elektrikli hale gelir ama sizin elektriğiniz hala kömürden, gazdan geliyorsa o, iklim değişikliğiyle mücadeleye fayda sağlayacak bir araç olmaz. Tüm bu konularda bu hafta ilerleme kaydetmeyi umuyoruz ve bekliyoruz."

Kaynak: ANKA