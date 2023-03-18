'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nde 'deprem' konuşuldu

İZMİR'de, 'Doğamıza Davet' sloganıyla gerçekleştirilen 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin 4'üncü gün buluşmalarında 'jeoloji' tartışıldı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Jeolog Prof. Dr. Naci Görür, "Artık hangi fay kırıldı, hangi fay kırılacak konularında konuşmuyorum. ' Deprem nerede olacak' diye sormayın, çünkü bize yakışmıyor. '40 sene sonra olacak' dediğimizde, 'Bu işi yırttık' mı diyeceğiz? O zaman ölecek olanlar çocuklarımız, torunlarımız olmayacak mı? O halde neyin peşindeyiz?" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 'İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'nin 'Doğamıza Davet' konulu 4'üncü gün toplantısı, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Jeolojinin tartışıldığı toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yanı sıra alanında uzman jeolog ve iktisatçılar katıldı.

Depreme hazırlıksız yakalanmanın ekonomik boyutu hakkında konuşan Koç Üniversitesi'nden iktisatçı Prof. Dr. Kamil Yılmaz, "Deprem, büyük bir yıkıma, can kaybına yol açtı. Biz 1999 depreminde yaşadık ama unuttuk. Tekrar kendisini hatırlatan bir deprem yaşadık. Bu şehirlerimizi ve bölgeyi aceleye getirmeden, yeniden kurmak zorundayız. Afet bölgesinin yüzde 9,8'lik bir milli gelir payı var. Bölgeden diğer bölgelere ciddi bir göç var. İhracat açısından bölge, Türkiye ihracatının 17-18 milyar dolarını karşılıyor. Gaziantep'in sanayiye büyük katkısı var. Suriye göçü nedeniyle bölgede ciddi anlamda kayıt dışı çalışan var. Bu bölgede çağdaş kentler yaratmak ve çekim alanı haline getirmek zorundayız. Bölge inşaat faaliyetleri açısından çok önemli. 90'lı yıllarda 4 bin binaya yapı izni verilirken, 2000'li yıllarda sayı 6 bine çıkmış. 3-4 katlı binalardan 10 katlı binalara doğru gidilmiş. Zemin kötü olmasına rağmen daha yüksek binalar inşa edilmiş. Bölgenin nüfus yoğunluğu kilometrekarede 140 kişi, İstanbul'da 3 bin 60 kişi. Bir depremin buradaki yıkıcı etkisi çok daha büyük olacak. 150 milyar doları aşan rakamlardan söz ediyoruz ama bana göre bunlar iyimser rakamlar. Türkiye ekonomisi o maliyette bir yükü kaldıramaz. İstanbul depremini kaldıracak gücümüz yok" dedi.