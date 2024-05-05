Ihlara Vadisi'nde turist düşerek yaralandı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yaparken ayağının kayması sonucu düşen Danimarkalı turist Eva Helle, sol kolundan yaralandı. Sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırılan Helle'nin durumu iyi.
Ihlara Vadisi'nde yürüyüş yaparken düşen ve kolundan yaralanan turist tedavi altına alındı.
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesindeki Ihlara Vadisi'ne gelen Danimarkalı Eva Helle (59), ayağının kayması sonucu düşerek sol kolundan yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Helle'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.