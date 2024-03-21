İHH Nevşehir İnsani Yardım Derneği'nden Ramazan Yardımı

İhh Nevşehir İnsani Yardım Derneği tarafından, il genelindeki dar gelirli ailelere ramazan dolayısıyla 2 bin gıda paketi dağıtıldı.

Kent merkezi ile ilçe, belde ve köylerde dar gelirli aileleri belirleyen İHH ekipleri, yıl boyu olduğu gibi ramazan ayında da yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Dernek Başkanı Baki Öncel, AA muhabirine, mağdur ve mazlum insanlara yardım eli uzatmak için İHH ekiplerince başta Gazze olmak üzere farklı coğrafyalarda çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Tüm yardım faaliyetleri kapsamında ülke içindeki çalışmaların da aralıksız sürdüğünü dile getiren Öncel, şunları kaydetti:

"Nevşehir İHH olarak Gazze'den Arakan'a kadar çok sayıda bölgeye yönelik proje ve kampanyalarımız sürüyor. Nevşehir'de de başta yetim çocuklarımız olmak üzere dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımıza ev eşyasından gıda paketine, eğitim desteğinden gereksinimi duyulan insani yardımlara kadar destek sunuyoruz. 'İyilik her zaman her yerde' sloganıyla yürüdüğümüz bu yolda desteklerini esirgemeyen bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz."