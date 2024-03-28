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İHH Kilis Şubesi Ramazan Dolayısıyla 200 Aileye Gıda Kolisi Dağıttı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda kolisi dağıttı.

İHH yetkilileri tarafından tespit edilen ihtiyaç sahipleri aileler, İHH sosyal hizmet merkezine gelerek kolileri teslim aldı.

İHH Kilis Şubesi Lojistik Merkezi Sorumlusu Mehmet Katı, AA muhabirine, ramazanın ilk gününden itibaren yardım dağıtımlarına başladıklarını söyledi.

Yardımların ramazan boyunca süreceğini vurgulayan Katı, şöyle konuştu:

"İHH İnsani Yardım Vakfı olarak ramazan 2024 çalışmaları kapsamında Kilis'te bulunan ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımlarımız devam ediyor. Dezavantajlı ailelerimize öncelik vererek, ailelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Allah hayır sahiplerinden razı olsun."

Kaynak: AA / Güncel

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