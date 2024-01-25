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İHH İnsani Yardım Vakfı, Afrika'da Kur'an-ı Kerim Dağıtımı ve Kur'an Kursu İnşası Gerçekleştirdi

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İHH İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılı içerisinde 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 adet Kur'an-ı Kerim hediye ettiğini ve 5 ülkede 8 Kur'an kursu inşa ettiğini duyurdu.

İhh İnsani Yardım Vakfı, 2023 yılı içerisinde 9 Afrika ülkesinde 24 bin 370 adet Kur'an-ı Kerim hediye ettiğini açıkladı. Vakıf ayrıca 5 ülkede 8 Kur'an kursu inşa ettiğini de duyurdu.

İhh İnsani Yardım Vakfı, dünyanın farklı coğrafyalarında Müslümanların Kur'an-ı Kerim ihtiyacının karşılanması amacıyla 2023 yılı içerisinde 9 ülkede çalışma gerçekleştirdi. İHH, yıl içerisinde Somali'de 11 bin 120, Mali'de 4 bin 500, Burkina Faso'da 2 bin 250, Uganda'da 2 bin, Burundi'de bin, Zimbabwe'de bin, Kenya'da bin, Etiyopya ve Çad'da ise 750 adet olmak üzere 24 bin 370 adet Kur'an-ı Kerim dağıtımında bulundu. Yapılan Kur'an-ı Kerim dağıtımlarıyla birlikte vakıfın bugüne kadar dağıtımını gerçekleştirdiği mushaf sayısının 287 bin 370'e ulaştığı belirtildi.

8 KUR'AN KURSU İNŞA EDİLDİ

2023 yılında ayrıca, Mali'nin Bamako, Dioila, Segou ve Kati şehirlerinde, Çad'ın Tienekebougou şehrinde, Afganistan'ın Gazne şehrinde, Suriye'deki Şemmarin Kampı'nda ve Sudan'ın Kuzey Kordofan Eyaleti'nde 8 Kur'an kursu inşa edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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