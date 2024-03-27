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İHH Adıyaman Şubesi Ramazan Dolayısıyla İhtiyaç Sahibi Ailelere Kumanya Dağıttı

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İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şubesi, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıttı.

İHH yetkilileri, kentteki ihtiyaç sahipleri aileleri tespit ederek adreslerine gönüllüler tarafından kumanyaları teslim etti.

İHH Adıyaman Şubesi Başkanı Mücahit Tekin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanın ilk gününden itibaren yardım dağıtımlarına başladıklarını söyledi.

Yardımların ramazan boyunca süreceğini aktaran Tekin, şöyle konuştu:

"Yardımların en hızlı şekilde ulaştırılması için gönüllü ekibimizle hafta içi ve sonu gayret gösteriyoruz. Sadece kumanya dağıtımı ile sınırlı kalmıyor, zekat konusunda da yardımlarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Ramazan boyunca 2 bin 500 aileye ulaşmak istiyoruz. Aynı zamanda bin yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğumuza bayramlık hediye etmeye çalışacağız. Bağış yapmak isteyen hayırseverleri dernek binamızda ağırlamaktan mutluluk duyarız."

Kaynak: AA / Güncel

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