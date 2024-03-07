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Iğdır'da Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

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Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Garnizon ve 5. Hudut Tugay Komutanı Albay Cavit Tütüncü, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın katılımıyla 'Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı' düzenlendi. Vali Turan, toplantıda yapılan operasyonlar ve suç istatistikleri hakkında bilgi verdi.

Iğdır Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ercan Turan, Garnizon ve 5. Hudut Tugay Komutanı Albay Cavit Tütüncü, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile İl Emniyet Müdürü Erden Sakarya'nın katılımıyla "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

Vali Turan, İl Emniyet Müdürlüğündeki toplantıda, 2024 yılı başından itibaren yürütülen operasyonlarda, aranan 66 kişinin yakalanıp adli mercilere sevk edildiğini söyledi.

Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla aranan şahıs yakalama oranlarında yüzde 100'lük bir artış başarısı sağlandığını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2024 yılında yaralama, taciz, hakaret ve tehdit başta olmak üzere kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 15'lik, hırsızlık, güveni kötüye kullanma ve yağma başta olmak üzere malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 47'lik, asayiş suçlarının genelinde ise yüzde 24'lük bir azalma sağlandığı gözlemlenmiştir. Ekiplerimizce 2023-2024 yıllarında dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına karıştığı tespit edilen toplam 55 şahıs, tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Ayrıca, aile içi ve kadına şiddet olaylarının en aza indirgenmesi ve yaşanan olaylarda mağdurların kolluk birimlerine en hızlı şekilde ihbarda bulunabilmelerini sağlamak amacıyla, KADES uygulaması hakkında bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüş ve bugüne kadar uygulama 5 bin 163 kişi tarafından indirilmiştir."

Polis ve jandarmanın kaçakçılık, uyuşturucu, düzensiz göç ve trafik konularındaki çalışmalardan da bahseden Turan, bu yıl şu ana kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 124 firari hükümlünün de yakalandığını anlattı.

Jandarmanın terör örgütlerine yönelik faaliyetleri kapsamında, ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütlerine yönelik 44 operasyonda 15 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığını söyleyen Turan, "15 şüpheli hakkında adli işlem yapılmış, 10 şüpheli gözaltına alınmış ve 10 şüpheli ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmıştır." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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