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Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

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Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Başsavcı Başaran, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek oy kullandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Başsavcı Başaran, "Yılın Kareleri" oylamasında AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin çektiği, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Kurtarıcı" fotoğrafına oy veren Başaran, " Gazze : Kanıt" seçkisinde ise Ali Jadallah'ın "Hayat kalkanı" karesini seçti.

Başaran, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "İstanbul'da şimşekli gece", "haber" kategorisinde Osmancan Gürdoğan'ın "Dolunay ve akıncı", "spor" kategorisinde de David Alvaro'nun " Gazze'ye destek" fotoğraflarını oyladı.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcı Gazze Iğdır Politika Spor Güncel Haberler

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