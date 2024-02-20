İETT Otobüsünde Yer Verme Tartışması: Kadını Darbeden Kişi Gözaltına Alındı
Kadıköy'de, İETT otobüsünde çıkan tartışmada bir kadını darbeden kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, R.D. isimli kadının şikayeti üzerine çalışma başlattı ve M.B. isimli erkeğin kadını darp ettiği belirlendi. M.B. hakkında adli işlem yapıldı.
Kadıköy'de, İETT otobüsünde "yer verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada bir kadını darbeden kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Göztepe'de İETT otobüsünde "yer verme" meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, R.D. isimli kadının darbedildiğini iddia ederek şikayetçi olması üzerine çalışma başlatıldı.
Yapılan araştırmada, M.B. isimli erkek ile R.D'nin arasında otobüste başlayan sözlü tartışmanın büyümesiyle kadının darp edildiği belirlendi.
Polis tarafından gözaltına alınan M.B. hakkında, "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapıldı.