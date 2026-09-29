İdris Şahin, fon, piyasa manipülasyonu iddialarının Meclis'te araştırılmasını istedi

(ANKARA) - DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, yeni yasama yılı öncesinde TBMM'nin denetim işlevine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Son günlerde gündemde olan fon tartışmaları ve piyasa manipülasyonu iddialarının Meclis tarafından bütün yönleriyle araştırılması gerektiğini belirten Şahin, "Yeni yasama yılında Meclisin öncelikli işi kanun sayısını artırmak olmamalıdır. Milletin parasının nereye gittiğinin hesabı sorulmalıdır" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Şahin, yeni yasama yılı öncesinde Meclis'in denetim görevine, fon tartışmalarına ve Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Son günlerde gündeme gelen fon tartışmaları ile piyasa manipülasyonu iddialarına değinen Şahin, siyasi ve bürokratik bağlantıların araştırılması gerektiğini vurguladı. Şahin, "Birileri masalarda milyonları katlayıp ellerini ovuştururken, bu ülkenin insanları her geçen gün biraz daha yoksullaşıyor, biraz daha borç batağına saplanıyor. Onlar kazanırken bu millet kaybediyor, faturası da ne yazık ki yine çalışana, emekliye, gençlere kesiliyor" ifadelerini kullandı.

Meclis'in yeni yasama yılında fon dosyasını da gündemine alacağını belirten Şahin, hangi kurumların neden zamanında harekete geçmediğinin ve siyasetin süreçteki rolünün sorgulanması gerektiğini ifade etti.

Şahin, "Bunları sormak ortalığı germek değil, tam aksine Meclisin yapması gereken işin ta kendisidir. Çünkü ortada sadece birkaç kişinin kazandığı ya da kaybettiği bir piyasa oyunu yok; kamu kaynaklarının, devlet terbiyesinin, siyasi ahlakın nasıl erozyona uğradığı meselesi var" dedi.

Türkiye'nin gündeminin yalnızca fon tartışmalarından ibaret olmadığını belirten Şahin, hayat pahalılığı, eriyen ücretler, borçluluk, eğitim giderleri, uzun yargılama süreleri, adalete güven, uyuşturucu ve yasa dışı bahis sorunlarına da dikkat çekti.

TBMM'nin yasama ve denetim yetkisinin zayıfladığını savunan Şahin, iktidarın hazırladığı kanun tekliflerinin Meclis gündemini belirlediğini, torba yasalar ve gece yarısı verilen önergelerle sürdürülen yasama faaliyetinin ülkenin temel sorunlarına çözüm üretmediğini ifade etti.

"MECLİS, YÜRÜTMENİN HAZIRLADIĞI METİNLERİ TASDİK EDEN BİR NOTER DAİRESİ GİBİ ÇALIŞMAMALI"

Şahin, "Bugün Meclisin en büyük eksiği denetim yetkisini kaybetmiş olmasıdır. Milletvekili sadece bütçe oylamalarında el kaldırıp indiren bir figür değildir. Bakanlara soru sorabilmeli, kamu kurumlarının harcamalarını didik didik inceleyebilmeli, ortada şaibeli bir durum olduğunda komisyonlarda gerçeğin üzerine gidebilmelidir" diye konuştu.

"Yasama organı, yürütmenin hazırladığı metinleri tasdik eden bir noter dairesi gibi çalıştığı sürece bu ülkede ne ekonomideki adaletsizlik düzelir ne de toplumsal huzur tesis edilebilir" diyen Şahin, muhalefetin de gündemini vatandaşın günlük sorunları üzerinden kurması gerektiğini ifade etti.

Yeni yasama yılında Meclis'in önceliğinin daha fazla kanun çıkarmak değil, denetim mekanizmalarını yeniden işler hale getirmek olması gerektiğini belirten Şahin, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yeni yasama yılında Meclisin öncelikli işi kanun sayısını artırmak olmamalıdır. Önce kurumların içindeki denetim mekanizmaları işletilmeli, bütçe hakkı gerçekten kullanılmalı ve milletin parasının nereye gittiğinin hesabı sorulmalıdır. Ekonomiden adalete kadar çözülmeyi bekleyen ne kadar düğüm varsa, hepsinin çözüleceği yer bu binanın çatısıdır. Eğer bu çatı altında oturanlar kendi sorumluluklarını hatırlamazsa, sokaktaki bu sessiz öfke Ankara'ya ulaştığında iş işten geçmiş olur."

Kaynak: ANKA